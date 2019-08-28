Правительство одобрило законопроект о республиканском бюджете на 2020-2022 годы

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе заседания правительство РК одобрило законопроекты о республиканском бюджете на 2020-2022 годы, об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами на 2020-2022 годы и о гарантированном трансферте из Национального фонда, передает Kazakhstan Today.

В проекте республиканского бюджета доходы на 2020 год составят 11,2 трлн тенге, увеличившись на 639 млрд тенге к плану текущего года. Приоритеты расходов республиканского бюджета на 2020-2022 годы будут направлены на дальнейшую реализацию ежегодных посланий главы государства народу Казахстана и объявленных инициатив Первого Президента РК - Елбасы, сообщает primeminister.kz

Первоочередными направлениями остаются дальнейшее повышение качества жизни и благосостояния населения. Расходы социальной сферы в 2020 году планируются в объеме 5,7 трлн млрд тенге, что на 303 млрд тенге больше объема расходов в текущем году.

Премьер-министр РК Аскар Мамин отметил, что при определении объемов трансфертов общего характера на 2020-2022 годы были учтены особенности каждого региона и уровни их экономического развития.

"Предусмотренные средства республиканского бюджета позволят выполнить в полном объеме все социальные обязательства государства", - сказал Аскар Мамин.

Расходы бюджета также будут направлены на поддержку реального сектора экономики, в том числе на индустриально-инновационное развитие, жилищную и транспортную инфраструктуру, агропромышленный комплекс, цифровизацию, продуктивную занятость.

"Акимам регионов необходимо придерживаться установленных направлений при расходовании бюджетных средств", - подчеркнул Мамин.

Данные законопроекты согласованы с главой государства и в установленном порядке одобрены Республиканской бюджетной комиссией. По итогам рассмотрения кабинетом министров проекты будут внесены в мажилис парламента РК.

Также сегодня правительство одобрило проект прогноза социально-экономического развития РК до 2024 года.

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