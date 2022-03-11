Правительство приняло программу по повышению доходов населения

НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - На заседании правительства рассмотрена программа по повышению доходов населения до 2025 года. Программа членами кабмина принята с учетом некоторых доработок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава правительства Алихан Смаилов отметил, что презентованная программа по повышению доходов населения до 2025 года разработана с целью повышения благосостояния граждан и обновления подходов в социально-трудовой сфере.

Так, занятость в промышленности и предпринимательстве планируется увеличить за счет создания новых промышленных кластеров, обеспечения финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, создания условий для развития МСБ вокруг крупных предприятий. В целях повышения занятости в сфере АПК предусмотрены меры по созданию домашних хозяйств, реализации инвестиционных проектов и расширению механизмов микрокредитования, информирует пресс-служба правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что перед всеми госорганами ставится задача по насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией, повышению производительности труда и созданию постоянных рабочих мест.

Наши граждане должны быть широко информированы обо всех мерах правительства по сохранению и увеличению доходов, поддержке предпринимательства, а также по трудоустройству и переобучению", - сказал Смаилов.

Он поручил обеспечить качественную реализацию мероприятий программы, в том числе по развитию предпринимательства.

Министерствам индустрии, сельского хозяйства, энергетики и акиматам регионов поручено проработать вопросы реализации инвестпроектов в обрабатывающей сфере с целью создания новых постоянных рабочих мест и развития сопутствующих субъектов малого и среднего бизнеса.

Министерствам труда и социальной защиты совместно с госорганами и акиматами - обеспечить контроль над исполнением мероприятий по устранению дисбалансов в трудовых доходах.

Отраслевым госорганам, фонду "Самрук-Казына", акиматам - обеспечить увеличение заработной платы работников до среднеотраслевого уровня, а также повышение средней заработной платы бюджетных работников.

Министерству нацэкономики поручено обеспечить проведение оценки эффективности и рейтинг госорганов, акиматов всех уровней на основе KPI по привлечению инвестиций в основной капитал и созданию рабочих мест.