Правительство уточнило бюджет для реализации новых социальных инициатив

Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - 12 марта 2019 года на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина уточнен Прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2019-2023 годы и республиканского бюджета на 2019-2021 годы, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства национальной экономики, основные факторы уточнения прогноза макропоказателей на 2019 год - публикация данных ВВП за 2018 год, изменение динамики горнодобывающей промышленности и сектора услуг, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

"Объем ВВП в 2018 году составил 58,8 трлн тенге. Это является хорошей базой для оценки 2019 года. Добыча нефти по сравнению с 2018 годом снизится на 1,4 млн тенге, или на 1,5%. Это обуславливает формирование более меньших темпов роста горнодобывающей промышленности. В то же время по сектору услуг ожидается более высокий рост. Основой роста сектора услуг является увеличение внутреннего спроса", - сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

С учетом внешних и внутренних факторов базовые параметры на 2019 год в рамках Прогноза сохранены на ранее одобренном уровне: цена на нефть - 55 долларов США за баррель; курс тенге - 370 тенге за доллар США; целевой коридор годовой инфляции - 4-6%.

На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз бюджетных параметров на 2019 год для финансового обеспечения реализации новых социальных инициатив главы государства, включая Послание народу Казахстана и поручения, данные на XVIII съезде партии "Нур Отан".

Первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК А. Смаилов сообщил, что разработан проект уточненного республиканского бюджета.

"Одной из главных задач, стоящих перед нами, является, во-первых, внесение в парламент проекта данного уточненного республиканского бюджета и обеспечение его принятия. Во-вторых, для своевременного доведения до получателей средств, предусмотренных в уточненном бюджете, срочное проведение всех бюджетных процедур. В-третьих, проведения контроля полного исполнения доходов бюджета и продолжение онлайн-мониторинга освоения бюджетных расходов", - сказал А. Смаилов.

Проект уточненного бюджета предусматривает распределение средств по 3 направлениям.

Первое. Реализация социальных мер главы государства, озвученных на XVIII съезде партий "Нур Отан" на общую сумму 444,3 млрд тенге.

В рамках данных средств планируется усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан, включая повышение заработной платы низкооплачиваемых работников, пособий по инвалидности, изменение параметров назначения адресной социальной помощи, строительство арендного жилья для малообеспеченных многодетных семей и внедрение льготного кредитования через ЖССБК, а также развитие региональной инфраструктуры и специального проекта "Ауыл - Ел бесiгi", - сказал А. Смаилов.

Второе. Реализация мероприятий в рамках проведения "Года молодежи" - 24,6 млрд тенге.

Третье. Выполнение поручений президента, озвученных в посланиях 2017 и 2018 годов – 286 млрд тенге.

Как отметил министр финансов, в рамках данных средств планируется реализация Комплексных планов развития Туркестанской области и города Астаны, строительство Научного-онкологического центра в Астане, газопровода "Сарыарка", а также реализация мероприятий, связанных с обеспечением безопасности страны.

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