Предпринимателей, получающих деньги переводами, обложат налогами

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Алихан Смаилов заявил, что правительство планирует полноценно охватить налогообложением бизнес, который получает денежные переводы через мобильные приложения и не выдает фискальные чеки, передает Kazakhstan Today.

Необходимо обратить особое внимание на решение проблемы фискализации денежных переводов, поступающих предпринимателям от потребителей через банковские мобильные приложения. Мы видим, что хорошими темпами идет развитие безналичных платежей, двухзначными цифрами, их объемы расширяются. Но вместе с тем, стоит задача по тому, чтобы полноценно охватить налогообложением деятельность предпринимателей, которые обязаны платить соответствующие налоги", - сказал Смаилов, отметив, что необходимо учитывать те налоговые освобождения, которые в настоящее время предоставлены казахстанским предпринимателям.

Комитет государственных доходов разработал ряд решений по разделению и фискализации таких платежей и переводов, которые обсуждаются с Национальным банком РК, Ассоциацией финансистов Казахстан и банками второго уровня, пишет газета "Казахстанская правда".

Также в разработанных решениях предусматривается, чтобы предприниматели при расчетах за товары, работы и услуги использовали счета, открытые для предпринимательской деятельности. Необходимо отметить, что предлагаемые механизмы не затронут переводы физических лиц, использующие переводы в личных целях", - дополнили в КГД.

По данным ведомства, большая часть наличного оборота перешла в безналичную среду.

Безусловно, рост уровня безналичных платежей способствует сокращению теневой экономики в стране. Тем не менее обороты по безналичным платежам, используемые в предпринимательской деятельности, должны фискализироваться и отражаться в налоговой отчетности предпринимателей", - разъяснили в комитете.

Отмечается, что со стороны государства созданы все условия для комфортного развития бизнеса, порядка 1,2 млн субъектов микро- и малого бизнеса освобождены от уплаты налогов с дохода на три года и действует трехлетний мораторий на проверки.

Вместе с тем в период действия моратория, со стороны бизнеса ожидалось добровольное исполнение всех действующих предписанных норм и правил и направление высвободившиеся средства от уплаты налогов на развитие бизнеса. Однако на сегодняшний день наблюдается низкий уровень кассовой дисциплины, а именно не выдаются чеки при реализации товаров, работ и услуг", - подчеркнули в ведомстве.

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