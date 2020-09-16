Председатель Нацбанка доложил Елбасы о ситуации на финансовом рынке РК

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Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с председателем правления Национального банка РК Ерболатом Досаевым, передает Kazakhstan Today.

Первый Президент Казахстана был проинформирован о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке и ходе реализации денежно-кредитной политики в стране.

Ситуация на финансовом рынке стабильная. За восемь месяцев текущего года инфляция достигла семи процентов. Этот показатель в пределах прогнозируемого нами коридора. Мы сохранили базовую ставку на уровне девяти процентов", - цитирует Досаева пресс-служба Елбасы.

Нурсултану Назарбаеву также были представлены прогнозы относительно развития мировой экономики в условиях пандемии и ситуации на рынках торгово-экономических партнеров Казахстана.

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