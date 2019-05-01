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Председателем правления Продкорпорации назначен Ринат Акбердин

30.04.2019, 16:29 12772
Председателем правления Продкорпорации назначен Ринат Акбердин
Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Председателем правления АО "НК "Продкорпорация" назначен Ринат Акбердин, передает Kazakhstan Today.
 

Решением совета директоров АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (Продкорпорация) от 29 апреля председателем правления Продкорпорации назначен Ринат Акбердин", - сообщила пресс-служба АО.

 
Акбердин родился в 1979 году в Актобе. Окончил Оренбургский государственный университет по специальности "экономика", магистратуру по международному бизнесу в Европейском университете (Швейцария, Женева).
 
С 2002 года работал в частных структурах, с 2005 года - на государственной службе.
 
Занимал должности помощника председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий, советника руководителя Канцелярии премьер-министра РК, заместителя руководителя аппарата акима Павлодарской области; руководителя аппарата акима Павлодара.
 
Также в разные годы занимал должности управляющего директора - члена правления Продкорпорации; управляющего директора - члена правления, заместителя председателя правления АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства"; управляющего директора АО "Казахтелеком"; первого заместителя председателя правления, заместителя председателя правления Продкорпорации.
 
До настоящего назначения Акбердин занимал должность управляющего директора по развитию и продажам - члена правления АО "Самрук-Энерго".
 
Основной деятельностью АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" является участие в обеспечении продовольственной безопасности страны, содействие стабилизации внутреннего зернового рынка и развитию экспорта. Единственным акционером компании является АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".
 

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