Премьер-министр поручил до 2025 года 100% населения обеспечить питьевой водой

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - В ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал поручение до 2025 года обеспечить чистой питьевой водой 100% населения Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обеспечение городов и сел качественной питьевой водой - это одна из самых важных задач. До конца 2025 года 100 % населения должно быть обеспечено чистой питьевой водой", - сказал Смаилов.

Премьер отметил, что акиматам следует активизировать работу по достижению планов подведения соответствующей инфраструктуры в селах и городах. Все эти работы должны быть профинансированы в приоритетном порядке.

Мы знаем, что некоторые проекты по строительству групповых водопроводов реализуются годами. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Из 10 долгостроев уже 7 сданы в эксплуатацию. Остальные 3 долгостроя будут сданы в текущем году", - проинформировал глава кабмина.

По его словам, во многом это следствие некачественной разработки проектной документации и последующее удорожание проекта, споры между заказчиком и подрядными организациями, отсутствие координации.

При реализации новых проектов необходимо учесть подобные факты и обеспечить своевременное достижение поставленных задач", - подчеркнул Смаилов.

Глава правительства поручил по итогам текущего года обеспечить население качественной питьевой водой в селах на уровне 94,7%, в городах - 98,5%.

В этой связи поручаю акиматам регионов в ускоренном порядке актуализировать комплексные планы водоснабжения, а по аварийным водопроводам - принять незамедлительные меры по их ремонту", - сказал он.

Также он отметил, что в рамках реализации региональной политики по водоснабжению акиматам Туркестанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областей в 2023 году необходимо завершить поисково-разведочные работы и разработку проектно-сметной документации.

Для обеспечения надлежащей эксплуатации вновь созданной и действующей инфраструктуры водоснабжения, министерствам национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами регионов утвердить единые требования к эксплуатирующим организациям, осуществляющим водоснабжение в селах", - добавил премьер-министр.

Выступая с докладом, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что по итогам прошлого года доступ к услугам водоснабжения в стране составил 96%, в том числе в городах 98,1% и в селах 93%, сообщает пресс-служба правительства.

Наименьший уровень охвата питьевой водой в селах отмечается в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. По городскому водоснабжению отстающим регионом является Жамбылская область. 100% доступ к услугам водоснабжения имеют городское население Северо-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской и Кызылординской областей.

По словам Ускенбаева, в текущем году на обеспечение водоснабжением из республиканского бюджета с учетом уточнения предусматривается 215 млрд тенге, в том числе в городах 120 млрд тенге и в селах 95 млрд тенге. Это позволит по итогам года довести доступ до 98,5% городского и 94,7% сельского населения.