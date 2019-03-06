Премьер-министр РК поручил ускорить разработку следующего этапа программы "Нурлы жол"

Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства РК под председательством премьер-министра Аскара Мамина были заслушаны доклады министров национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, а также акимов ряда областей о ходе реализации Государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы жол", передает Kazakhstan Today.

В текущем году завершается первый этап госпрограммы "Нурлы жол" за 2015-2019 годы. А. Мамин отметил, что реализация программы дала мощный импульс развитию транспортной, инженерной инфраструктуры. За этот период реконструировано 8 тыс. километров автодорог, 3 тыс. километров сетей тепло- и водоснабжения, введена в эксплуатацию третья линия электропередач Север - Юг, 1776 километров.

"Важнейшей функцией программы является повышение качества жизни населения. Строительство новых дорог позволяет снизить транспортные издержки для бизнеса при перевозках грузов как минимум на 15%. Это в конечном итоге влияет на себестоимость и конечную цену для потребителя", - сказал Аскар Мамин.

Следует отметить, что только за 2018 год было создано более 86 тыс. рабочих мест. В текущем году, в соответствии с планом, планируется создание еще 54 тыс. рабочих мест.

Кроме того, реализация программы дала импульс развитию транзитного потенциала страны. Только за прошлый год общий доход от транзита составил 1,5 млрд долларов. Вместе с тем для получения дополнительных доходов от транзита с текущего года, помимо автотрассы Астана - Щучинск, введен 471 километр платных дорог. Среди них дороги Астана - Темиртау, Алматы - Капшагай, Алматы - Хоргос. В 2020 году будет запущено 5,5 тыс. платных дорог.

Премьер-министр отметил, что примером значимого и долгосрочного положительного эффекта на экономику является реализация проекта "Западная Европа - Западный Китай", в рамках которого создано 47 новых производств и 73 объектов сервиса. Среднегодовой суммарный эффект от реализации проекта составляет 200 млрд тенге.

"Текущий завершающий год программы также имеет большие планы. Реконструкцией будут охвачены 4,4 тыс. километров дорог республиканского значения и 5 тыс. километров ремонтом местных дорог. Необходимо всем заинтересованным госорганам и акиматам мобилизоваться для выполнения намеченных планов", - сказал Аскар Мамин.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручено ускорить разработку следующего этапа программы "Нурлы жол" на 2020-2025 годы. В текущем месяце необходимо презентовать концепцию программы, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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