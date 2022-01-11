Президент РК поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и продукты

Поручаю антимонопольному органу в соответствии со статьей 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года", - сказал президент РК.
Он поручил правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. В этот период следует тщательно подготовить нормативно-правовую базу, обеспечить прозрачную работу торговых площадок, внедрить механизмы ограничения резкого роста цен.
Поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий. Расследование проведите оперативно. Доложите в течение 20 дней", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, глава государства поручил ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам.
Обращаясь к участникам совещания, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что одна из главнейших задач исполнительной власти - сдерживание инфляции - осталась невыполненной.
Эта задача станет первостепенной для следующего состава правительства страны и нового главы кабинета", - подчеркнул он.