Президент РК поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и продукты

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НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - По состоянию на 11 января общая сумма ущерба бизнесу, по приблизительным подсчетам, составила более 95,3 млрд тенге, из них в Алматы - 93,8 млрд.

В девяти регионах страны выявлено 1528 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1709 объектах, из них в Алматы - 1408 субъектов, расположенных в 1578 объектах, сообщили в службе НПП "Атамекен".

Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля - 1448; общепит - 32; финсектор - 37; логистика - 9; СМИ - 2", - уточнили в палате.

Всего, по информации пресс-службы, в call-центр поступило 3 507 звонков, в том числе по вопросам мародерства - 1669, свидетельства о форс-мажоре - 138, прохождения блок-постов - 2, фонда поддержки пострадавшим предпринимателям - 11, звонки физических лиц - 1671.



