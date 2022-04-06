Прогнозируемый рост экономки РК снижен до 2,1%

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Единый накопительный пенсионный фонд с января 2021 года по 1 апреля 2022 года исполнил 1 317 739 заявлений вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На спецсчета казахстанцев, открытые в банках - уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено более 3,1 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 млн тенге", - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

Больше всего исполненных заявлений приходится на Алматы (17,75%), Нур-Султан (13,53%), Мангистаускую область (10,41%).

По данным ЕНПФ, наибольшая часть заявлений направлена на приобретение жилища (окончательный расчет), строительство индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка) - исполнено 469 628 заявлений на сумму порядка 2 трлн тенге (64,4% от общей суммы).

Кроме того, на получение ипотечного жилищного займа по системе жилищных строительных сбережений (за исключением строительства), полное и частичное его погашение и рефинансирование, а также для строительства индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка) по системе жилищных строительных сбережений исполнено 276 303 заявления на сумму 402,2 млрд тенге (13%).

На внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища (в том числе в рамках финансирования исламским банком), полное и частичное погашение задолженности по ипотечному жилищному займу и его рефинансирование исполнено 261 128 заявлений на сумму 378,6 млрд тенге (12%).

На пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления исполнено 274 506 заявлений на сумму 249,2 млрд тенге (8%).

Еще 75,2 млрд (или 2,4%) переведено на прочие цели, включая полную и частичную оплату по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа, а также приобретение земельного участка в собственность по гражданско-правовым сделкам с целевым назначением - индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство.

Подчеркнем, что после поступления единовременной пенсионной выплаты на спецсчет, открытый у уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), получатель предоставляет уполномоченному оператору документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 20 рабочих дней с даты их поступления (согласно пункту 13 Правил использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан). Исключением является пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилища или строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением - индивидуальное жилищное строительство). В данном случае получатель предоставляет в "Отбасы банк" документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 3 лет с даты их поступления", - напомнили в пресс-службе.

По другим уполномоченным операторам (банки второго уровня) заявления на единовременную пенсионную выплату и документы получателя по целям рассматриваются в порядке и сроки, установленные внутренними документами банка. При этом банк перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению в течение 10 рабочих дней с даты зачисления сумм единовременных пенсионных выплат на специальные счета заявителя. В случае непредоставления уполномоченному оператору подтверждающих документов в установленный срок эти средства подлежат возврату в ЕНПФ.

Получатель также может вернуть в ЕНПФ переведенную сумму, не дожидаясь указанного срока, подав уполномоченному оператору соответствующее заявление, которое уполномоченный оператор должен исполнить в течение трех рабочих дней с даты получения заявления.

Отметим, что 422,1 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, ЕНПФ исполнил 380 996 заявлений на лечение на общую сумму 293,5 млрд тенге. Средняя сумма изъятия составляет порядка 0,8 млн тенге. Вместе с тем на ИПС вкладчиков в ЕНПФ вернулось 26,9 млрд тенге от уполномоченного оператора ("Отбасы банк"), данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

По информации ЕНПФ, значительная часть исполненных заявлений на лечение была направлена на стоматологические услуги - 365 751 заявление (96% от общего количества заявлений на лечение) на сумму 284,5 млрд тенге, далее следуют офтальмологические услуги - 10 844 заявления на сумму 5,1 млрд тенге и лечение орфанных заболеваний - 1 251 заявление на сумму 1,1 млрд тенге.

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 апреля переведено 7,9 млрд тенге, ЕНПФ исполнены 4 975 заявлений. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,6 млн тенге. . Средняя сумма перевода составляет порядка 1,6 млн тенге.

На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП. Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте enpf.kz в разделе "Услуги" - "Реестр управляющих инвестиционным портфелем". Отметим, из 7,9 млрд тенге - 45,59%, или 3,6 млрд тенге, переведено в АО "Jusan Invest", 28,05%, или 2,2 млрд тенге, - в АО "Halyk Global Markets", 15,90%, или 1,3 млрд тенге, - в АО "BCC Invest", 10,46%, или 0,8 млрд тенге, - в АО "Сентрас Секьюритиз", - уточнили в пресс-службе.