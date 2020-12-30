Программа развития рыбной отрасли до 2030 года: экспортная выручка увеличится до $330 млн

Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - Правительство Казахстана приняло Программу развития рыбной отрасли до 2030 года, передает Kazakhstan Today.

В рамках Программы развития рыбной отрасли до 2030 года производство рыбной продукции планируется увеличить почти в 30 раз - с 9 тыс. до 270 тыс. тонн, будет создано свыше 500 новых хозяйств и 50 тыс. рабочих мест. Экспорт рыбной продукции повысится с 30 до 136 тыс. тонн в год, импорт снизится с 45 тыс. до 25 тыс. тонн в год. При этом внутреннее потребление рыбы будет увеличено вдвое - с 67 тыс. тонн в 2020 году до 134 тыс. тонн в 2030 году.

Насыщение внутреннего рынка отечественным продовольствием является одной из главных задач правительства и основой продовольственной безопасности страны. В этом контексте рыбное хозяйство является одним из перспективных направлений. По мнению специалистов, наша страна обладает значительным потенциалом развития рыбной отрасли", - сказал премьер-министр Аскар Мамин и поручил обеспечить своевременную реализацию мероприятий Программы развития рыбной отрасли до 2030 года.

По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева, реализация Программы позволит создать новые рыбоводные хозяйства и вывести на полную мощность действующие.

Министерством совместно с учеными и экспертами был проведен анализ потенциала развития рыбной отрасли страны. Результат показал, что на водоемах республики можно выращивать до 600 тыс. тонн рыбы в год. Достигать мы этого планируем поэтапно, 45% потенциала будет достигнуто уже к 2030 году, а остальные 55% - к 2040 году. Будет создано 545 новых рыбоводных хозяйств и 323 действующих хозяйств выйдут на полную проектную мощность",- проинформировал министр.

Также глава Минэкологии назвал 4 основных фактора для успешного развития рыбоводства в стране: совершенствование законодательства, обеспечение качественным рыбопосадочным материалом, налаживание производства кормов и кадровое обеспечение.

Министр подчеркнул, что на текущий момент в рамках совершенствования законодательных норм уже есть показательные результаты.

К ним относится введение поквартальной платы за пользование рыбными ресурсами вместо годовой. По словам Магзума Мирзагалиева, ранее бизнес платил за вылов рыбы до получения разрешения, что являлось значительной финансовой нагрузкой. Кроме того, утверждены Правила перевода рыбохозяйственных водоемов из рыболовства для ведения рыбоводства, установлен конкретный срок заключения договора для ведения рыбоводства на 49 лет, а также исключены излишние требования к рыбоводам в рамках Плана развития.

До конца года будут приняты нормы по снятию ограничений по размещению рыбоводных хозяйств в водоохранной полосе, а также нормы по освобождению бизнеса от возмещения потерь при строительстве рыбоводных хозяйств на землях сельскохозяйственного назначения. Все эти поправки позволят эффективно использовать природные преимущества при выращивании рыбы, сократить затраты при строительстве рыбоводных хозяйств и снизить себестоимость", - озвучил министр.

По его словам, в стране имеется 15 рыбопитомников, которые на 12% обеспечивают молодью карповых видов рыб и на 66% молодью осетровых, потребность в рыбопосадочном материале за 10 лет составляет 2,5 млрд штук.

Для снижения импортозависимости по рыбопосадочному материалу министерство предложило создать селекционно-генетические центры для 4 рыбоводных зон, построить к 2022 году два новых питомника (форелевый и сиговый) и внедрить механизма ГЧП в 4 государственных рыбопитомниках.

Также министр предложил привлекать бизнес к строительству 5 современных заводов по производству кормов для рыбы общей мощностью 400 тыс. тонн в год.

Их целесообразно разместить в 5 регионах: Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Мангистауской областях. Также уже начаты переговоры по строительству совместного завода с всемирно известной датской компанией "Aller Aqua" по производству кормов для рыбы", - подчеркнул глава Минэкологии.

Он сообщил, что в течение 10 лет в целях ведения рыбоводства будет обучено 4 тыс. человек. По словам Магзума Мирзагалиева, они будут обучаться в действующих вузах Казахстана, а также в специальных образовательных учреждениях.

Для этого необходимо переориентировать учебные программы на рыбоводство с увеличением образовательных грантов с 40 до 400 в год. Эту работу будем проводить совместно с Министерством образования и науки", - озвучил он.

Магзум Мирзагалиев также озвучил планы по расширению мер государственной поддержки рыбоводных хозяйств страны.

Важнейшим фактором успешного развития рыбохозяйственной отрасли является субсидирование бизнеса на начальном этапе. На сегодня меры господдержки существуют на корма, технику и оборудование для рыбоводных хозяйств, но их, по нашему общему мнению с бизнесом, надо расширять", - сказал он.

В частности, на прямые субсидии за счет местного бюджета за 10 лет необходимо выделить 136,5 млрд тенге. На инвестсубсидии по возмещению части затрат на создание и расширение комплексов по переработке рыбы нужны 36,8 млрд тенге.

На сегодня инвестсубсидии предусматриваются общей суммой для всех сельхозтоваропроизводителей и предоставляются по приоритетности. Самое главное - туда рыба не входит и. соответственно, финансируется по остаточному принципу. В этой связи предлагается решить этот вопрос путем отдельного целевого выделения средств на статьи рыбоводства", - добавил Магзум Мирзагалиев.

Также предложено предусмотреть подведение инфраструктуры к проектам рыбоводства.

Реализация этих мер позволит за 10 лет вырастить 1,1 млн тонн рыбы на сумму 2,2 трлн тенге, увеличить внутреннее потребление рыбной продукции до 134 тыс. тонн в год, достичь увеличения экспортной выручки до $330 млн, а также снизить объем импорта с 45 до 25 тыс. тонн за счет увеличения производства лососевых и осетровых", - резюмировал министр.

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