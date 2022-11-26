Пропускная способность транскаспийского маршрута может быть увеличена до 10 млн тонн в год - Ускенбаев

Фото: Depositphotos

Актау. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау проходит встреча министров Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции, ответственных за транспортные вопросы.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в своем докладе отметил многократный рост перевозки грузов через Транскаспийский международный транспортный маршрут и сообщил о мерах, принимаемых Казахстаном для расширения его пропускной способности, сообщает МИИР

За 10 месяцев текущего года через морские порты Актау и Курык по ТМТМ перевезено порядка 1,5 млн тонн товаров, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом динамика роста объемов контейнерных перевозок увеличилась на 55%", - сообщил глава ведомства.

Он добавил, что в настоящее время транспортная инфраструктура ТМТМ позволяет перевозить по нему около 6 млн тонн.

В то же время, по словам Ускенбаева, с резким ростом объемов перевозок грузов на ТМТМ были выявлены проблемные места.

В этой связи между заинтересованными странами было инициировано создание дорожной карты по синхронному устранению "узких" мест и развитию среднего коридора на 2022-2027 годы", - напомнил глава МИИР.

С казахстанской стороны в целях расширения пропускной способности проводятся работы по развитию железнодорожной сети и портовой инфраструктуры, а также углублению дна моря в акваториях портов.

Прорабатываются вопросы по пополнению контейнерного парка и собственного паромного флота, а также упрощению процедур по пересечению границ. Казахстан уже неделю назад приступил к реализации строительства вторых путей на участке Достык - Мойынты протяженностью 836 км. Также проработаны вопросы открытия третьего погранперехода на границе между Казахстаном и Китаем и строительства новой ж/д линии Бахты - Аягоз. В данный момент уже разрабатывается ТЭО проекта. Планируется, что 80% средств будет предоставлено ЕАБР, 20% - КТЖ", - сообщил министр.

Кроме того, для развития транспортно-логистической инфраструктуры, а также цифровизации таможенных и торговых процессов ведется работа по взаимодействию с сингапурской компанией PSA International. Для этого на площадке международного финансового центра "Астана" с участием PSA International и КТЖ учреждена дочерняя компания KPMC Ltd.

Реализация мероприятий дорожной карты, по данным МИИР РК, позволит к 2025 году увеличить пропускную способность по коридору до 10 млн тонн в год.