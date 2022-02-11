Прорабатываются 11 проектов с общим объемом инвестиций почти в 1,5 млрд долларов - Токаев

МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выступили с совместным заявлением после завершения переговоров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент Казахстана отметил, что переговоры затронули практически все аспекты сотрудничества между государствами.
Будь это в связи с экономикой, инвестиционной сферой, и, конечно же, наши подходы к основным международным проблемам. В открытом доверительном ключе мы обсудили основные темы текущей казахстанско-российской повестки, с удовлетворением отметили в высшей степени успешное развитие всесторонних контактов между нашими странами. С учетом огромного потенциала взаимовыгодного сотрудничества подтвердили обоюдное стремление к углублению политических, экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент РК и РФ договорились поддерживать положительную динамику взаимной торговли.
Действительно, несмотря на карантинные меры, достигнут самый высокий результат в прошлом году: объем торговли превысил 21 млрд долларов. Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем их вложений превысил 17 млрд долларов", - сказал президент Казахстана.
Он также отметил, что в Казахстане Россия является лидером по количеству предприятий с иностранным капиталом.
Наши страны уже завершили 13 крупных проектов, на стадии реализации восемь проектов на сумму более 2,5 млрд долларов. Прорабатываются еще 11 проектов с общим объемом инвестиций почти в 1,5 млрд долларов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, по итогам переговоров Токаев и Путин подписали 11 документов.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным отметил важную роль ОДКБ в обеспечении тыла в Казахстане, а также сказал, что "Казахстан и Россия являются соседями от Бога".
В российском Кремле прошли переговоры на высшем уровне президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран.