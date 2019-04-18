Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - Процентные ставки по ипотечной программе "Баспана Хит" снижены с 11% до 10,75%, сообщает Ипотечная организация "Баспана", передает Kazakhstan Today.

Это стало возможным после того, как 15 апреля Национальный банк РК принял решение снизить базовую ставку до уровня 9,0%. В компании напомнили, что размер годовой ставки вознаграждения по программе "Баспана Хит" зависит от базовой ставки НБ РК (базовая ставка НБ РК + 1,75%).

Заместитель председателя правления ИО "Баспана" Дархан Байкуатов подчеркнул, что "несмотря на возможные корректировки, ставка фиксируется на момент заключения договора ипотечного займа и остается неизменной для клиента".

Заемщики "Баспана Хит", получившие ипотеку под 11%, будут выплачивать ежемесячные платежи согласно своему ранее утвержденному графику. Изменения в процентной ставке коснутся только новых клиентов", - сказал он.

Сумма одобренных кредитов по "Баспана Хит" составила порядка 25 млрд тенге. До сегодняшнего дня 3113 казахстанцев купили квартиру по данной ипотечной программе.

Баспана Хит" позволяет приобрести первичное либо вторичное жилье, имея при этом жилье в собственности. Ипотеку выдают восемь банков: Народный банк, Банк "ЦентрКредит", Сбербанк, Цеснабанк, Евразийский банк, ForteBank, BankRBK и АТФБанк.

При этом для удобства населения разработан ипотечный калькулятор "Баспана Хит" www.baspanahit.kz.

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