Ремонт двух казахстанских НПЗ перенесли на следующий год

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НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Плановые ремонты на Шымкентском и Атырауском нефтеперерабатывающих заводах перенесены на следующий год с целью стабилизировать ситуацию с дефицитом горюче-смазочных материалов на внутреннем рынке, сообщил на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Нами принято решение о переносе плановых ремонтов на Шымкентском НПЗ с 2022-го на 2023 год и на Атырауском НПЗ на конец этого года, как говорится, на послепиковый период", - сообщил Мирзагалиев.
Также, по его словам, в сентябре-октябре в страну импортируют до 100 тысяч тонн дизтоплива для покрытия потребностей КТЖ.
В свою очередь министр энергетики Болат Акчулаков рассказал о принимаемых мерах по стабилизации ситуации с дизтопливом. По его словам, увеличены объемы нефтепереработки и производства ГСМ.
Прогноз производства нефтепродуктов на 2022 год - 13,72 млн тонн, что на 1 млн тонн больше, чем в 2021 году. По итогам 8 месяцев производство дизельного топлива составило 3,53 млн тонн, что на 259 тысяч тонн, или на 10,5%, больше, чем за аналогичный период 2021 года", - сказал глава ведомства.
Отгрузка сельхозтоваропроизводителям осуществляется на приоритетной основе и находится на постоянном контроле.
Всего планируется отгрузить им 423,5 тысячи тонн дизельного топлива", - сообщил глава ведомства.
Министр напомнил, что в стране принят совместный приказ о запрете вывоза автомобильным транспортом отдельных видов бензина, дизельного топлива и нефтепродуктов с территории Казахстана. Также создана комиссия для принятия оперативных мер по стабилизации ситуации на рынке ГСМ.
Учитывая рост производства, а также продолжающееся ограничение экспорта дизельного топлива были сформированы существенные запасы до начала ремонта на ПНХЗ на 1 июня - 402 тысячи тонн в сравнении с 233 тысячами тонн на 1 июня 2021 года", - сообщил Акчулаков.