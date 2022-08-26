Рост ВВП на уровне 4% прогнозируется в Казахстане в 2023-2025 годы

НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана на 2023-2025 годы прогнозируется на уровне 4,0-4,1%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно прогнозам правительства, рост ВВП в 2026 году составит 3,2%, поскольку планируется сокращение добычи нефти из-за истощения месторождений. Далее прогнозируется рост до 4,2% в 2027 году. Среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий среднесрочный период составит 3,9%.

Номинальный ВВП вырастет с 120,7 трлн тенге в 2023 году до 176,6 трлн тенге в 2027 году", - говорится в пояснительной записке.

ВВП на душу населения составит 13,2 тысячи долларов США в 2023 году, с увеличением до 18,3 тысячи долларов США в 2027 году, говорится в документе.

По оценке, при сохранении текущей динамики среднегодовая цена на нефть в 2022 году превысит 100 долларов США за баррель. На среднесрочный период в прогнозе заложена более консервативная цена в 85 долларов США за баррель.

В целях обеспечения улучшения благосостояния населения и устойчивого экономического роста на предстоящий период с учетом общенациональных приоритетов и Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года будут реализованы 10 национальных проектов", - говорится в тексте.