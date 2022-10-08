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Ряд нарушений промбезопасности выявила проверка "КазТрансГаз Аймак" в Атырау

07.10.2022, 12:39 8891
Ряд нарушений промбезопасности выявила проверка "КазТрансГаз Аймак" в Атырау
Фото: qazaqgaz.kz
АТЫРАУ. 7 ОКТЯБРЯ - В результате проверки атырауского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" выявлено 14 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Комитета промышленной безопасности МЧС РК, основными нарушениями требований промышленной безопасности являются:
 
  • несоблюдение требований по обеспечению подготовки, переподготовки, проверки знаний специалистов, работников в области промышленной безопасности;
  • допущение к применению контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации с истекшим сроком поверки;
  • невыполнение условий положения о производственном контроле;
  • несоблюдение требований безопасности объектов газоснабжения;
  • несоблюдение персоналом своевременного контроля за техническим состоянием газового оборудования и другие.
 
Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложены административные взыскания в виде штрафов.
 

По итогам проверки проведено совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрены нарушения, выявленные в ходе проверки, обсуждены сроки их устранения, а также даны разъяснения требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности", - рассказали в комитете.

 
Основным видом деятельности АО "КазТрансГаз Аймак" является транспортировка природного газа по распределительным газопроводам, эксплуатация газораспределительных установок, пунктов распределение газа, котлов, сооружений на газопроводах, реализация газа потребителям, выдача технических условий, согласование проектов газопроводов для населения.
 

новости по теме

ЕАЭС успешно противостоит беспрецедентным вызовам коллективного Запада

07.10.2022, 20:53 2946
МОСКВА. 7 ОКТЯБРЯ - 7 октября в "Президент-отеле" в Москве состоялся Евразийский деловой форум "Интеграция", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пленарное заседание форума прошло в формате открытого бизнес-диалога с акцентом на поиск прорывных проектов и бизнес-идей в сложившихся экономических условиях.
 
Как подчеркнул министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, модератор дискуссии Сергей Глазьев, Евразийский экономический союз успешно прошел через пандемические испытания и сегодня успешно развивается, несмотря на санкции в отношении Беларуси и России. Он добавил, что утвержденная в 2020 году главами государств ЕАЭС "Стратегия-2025" реализуется строго по плану.
 

Наше интеграционное объединение зарекомендовало себя как эффективное, сочетающее конкурентные преимущества стран-участниц. Не теряя темпов, мы успешно развиваем взаимную торговлю. Растет и торговля со странами вне ЕАЭС - в прошлом году экспорт вырос почти в полтора раза, в этом году также ожидаем рост. Несмотря на санкции, внешняя торговля в этом году просела не так сильно, мы быстро наращиваем торговлю с южными и восточными соседями, особенно с Китаем и Индией", - сказал Сергей Глазьев.

 
По словам председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, экономика стран ЕАЭС работает в беспрецедентно сложных условиях в связи с санкциями и другими недружественными действиями в отношении государств и предприятий союза. В этой ситуации надо находить новые варианты развития экономик. И прежде всего обратить внимание на инвестиционную деятельность.
 

Кредитные ресурсы дорогие, и их мало. Основные фонды стареют, новых мало. Если не изменить ситуацию, завтра будет еще хуже. Комиссия подготовила конкретные предложения по мерам поддержки и финансирования кооперационных проектов в ЕАЭС. Полагаем, что нужно серьезное субсидирование процентных ставок по кредитам. Мы предлагаем интеграционными проектами считать 3+, то есть представители трех государств как минимум должны участвовать в этих проектах. Можно направить на эти цели порядка 10% от взимаемых специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. В прошлом году эта сумма составила порядка 200 млн долларов. Надо определить приоритетные отрасли и виды деятельности, и в первую очередь обратить внимание на микроэлектронику, фармацевтическую промышленность, авиастроение", - заявил глава Коллегии ЕЭК.

 
Вторым фактором ускорения экономического роста, по мнению Михаила Мясниковича, является стимулирование научно-технологического развития.
 

Чтобы эффективно торговать, надо иметь конкурентоспособные товары, в основе которых - новые технологии, а их создание требует фундаментальных знаний", - заявил он.

 
Третьим ключевым направлением Михаил Мясникович назвал формирование Большого евразийского партнерства и объединение усилий с Шанхайской организацией сотрудничества по развитию транспортно-логистической сферы.
 
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в свою очередь заявил об интенсификации взаимодействия бизнес-сообщества с ЕЭК, особенно в работе над созданием евразийских компаний.
 

Проработка правового статуса евразийских корпораций в формате 3+ позволит сформировать новый класс юрлиц, которые смогут реализовывать сложные, но перспективные высокотехнологичные проекты, например в области микроэлектроники", - подчеркнул Александр Шохин.

 
Он также высказал мнение, что нужно максимально быстро оцифровать платежно-расчетные отношения и пилотировать новые платежные инструменты.
 
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов подробно остановился на формировании единой системы таможенного транзита в ЕАЭС.
 

Проект соглашения мы подготовили, к концу года направим его в страны, чтобы все заинтересованные органы могли подключиться к этой работе", - сказал Максат Мамытканов.

 
Он добавил, что ЕЭК ведет системную работу по внесению поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС, в том числе в части регулирования электронной торговли.
 

Наша главная задача - цифровизация всех таможенных процессов. Это тот механизм, за счет которого мы будем и дальше двигать интеграцию", - выразил уверенность министр ЕЭК.

 
Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации Владимир Ивин в свою очередь выделил три ключевых таможенных направления: активизация работы по внесению поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС, развитие транзитного потенциала ЕАЭС и выработка единых мер регулирования экспорта.
 
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев заявил, что фундаментальной основой процветания и благополучия стран союза должны стать энергомощности и транспортные коридоры.
 

Важно сфокусироваться на комбинированных транзитных транспортных коридорах Восток - Запад, в направлении Ближнего Востока, Индии, расширить взаимодействие в регионе Каспийского моря, проработать вопрос использования инфраструктурного потенциала в пределах транспортного коридора Север - Юг и Транскаспийского маршрута", - считает министр ЕЭК.

 
Министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко заявил о необходимости создания в ЕАЭС евразийской системы обеспечения качества продукции. По его словам, комиссия принимает серьезные меры, чтобы защитить рынок от опасной продукции. При этом необходимо консолидировать усилия всех стран союза.
 

Наша продукция должна быть не только безопасной, но и качественной, конкурентоспособной, чтобы она могла поставляться на рынки третьих стран", - сказал Виктор Назаренко.

 
Представители бизнеса высказали свои предложения по работе в сложившихся экономических условиях.
 
Генеральный директор АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" Алексей Гром рассказал о развитии этого уникального интеграционного проекта Беларуси, Казахстана и России. В настоящее время компания имеет более 550 маршрутов, транзитное время между границами ЕАЭС с ЕС и КНР составляет шесть суток, при этом показатель сохранности грузов достигает 99,99%. Он добавил, что работа комиссии, в частности по внедрению навигационных пломб, значительно способствует развитию евразийской транспортной инфраструктуры.
 
Генеральный директор АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов обратил внимание на проблемы, возникшие с введением санкций, и возможности, которые в связи с этим открываются.
 

Внутренние водные пути открывают для нас огромные возможности. Мы начали проектирование контейнеровозов, которые позволят нам с юга Каспия до Санкт-Петербурга доставлять грузы за восемь дней", - отметил Алексей Рахманов.

 

В Казахстане за год цены на квартиры повысились более чем на 25%

07.10.2022, 16:54 5416
В Казахстане за год цены на квартиры повысились более чем на 25%
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за год (сентябрь 2022 года к сентябрю 2021 года) цены на квартиры вторичного рынка повысились на 25,9%, первичного рынка - на 17,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Бюро национальной статистики, на вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Кызылорда (45%), Актобе (44,3%), Усть-Каменогорск (40,4%), Талдыкорган (38,8%), Актау и Астана (по 38,4%).
 
Наименьший рост цен на вторичном рынке жилья зафиксирован в Туркестане - на 12,2%, Атырау - на 13,3%.
 
В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе на 32,5%, Костанае - на 27%, Астане - на 26,6%, Усть-Каменогорске - на 25,3%, Кокшетау - на 20,3%, Актау - на 19,3%.
 
Незначительное повышение цен на первичном рынке жилья отмечено в городах Павлодаре - на 0,9% и Талдыкоргане - на 1,8%.
 
В среднем по республике цена продажи нового жилья составила 426 813 тенге за квадратный метр, перепродажи квартир - 474 877 тенге за один квадратный метр (данные по состоянию на 20 июля 2022 года).

Ранее сообщалось, что цены на аренду жилья в Казахстане выросли более чем на 47%.
 

Три крупных металлургических предприятия построят в Павлодарской области

07.10.2022, 14:47 7101
ПАВЛОДАР. 7 ОКТЯБРЯ - В Экибастузе будут построены 3 высокотехнологичных объекта: предприятие по производству ферросплавов, сталелитейный комплекс и фабрика DRI по выпуску железа прямого восстановления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ожидается, что деятельность металлургического кластера окажет положительное влияние на развитие не только региона, но и всей страны", - сообщается в информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

 
Проект по созданию металлургического кластера реализует казахстанская компания ТОО "Mineral Product" совместно с технологическими партнерами из Южной Кореи.
 

Объем инвестиций на строительство и запуск предприятия по производству ферросплавов мощностью 160 тысяч тонн продукции в год составит 360 млн долларов. Уникальным технологическим преимуществом проекта является возможность выпуска широкой линейки ферросплавной продукции и его премиального сегмента. Отмечается, что продукция предприятия по производству ферросплавов в первое время будет экспортно ориентированной, в дальнейшем эту продукцию планируется переориентировать на собственное производство стали", - говорится в информации.

 
На строительство и запуск сталелитейного комплекса и фабрики DRI потребуется порядка 1,5 млрд долларов. После реализации данных проектов планируется производить 3 млн тонн в год широкой линейки стальной продукции.
 

В Павлодарской области в доступности есть необходимое сырье и ресурсы. В частности, доступная электроэнергия, железная руда, кварцит, уголь и продукты его переработки. Не менее важным фактором является наличие квалифицированного персонала. Мы нацелены на то, чтобы на наших предприятиях работали казахстанские кадры, потому что у металлургической отрасли Казахстана хороший потенциал именно с точки зрения человеческого капитала, знаний и опыта", - отметил акционер компании Сергей Кан.

 
Акционеры добавили, что при реализации проекта будут использованы наилучшие доступные мировые технологии по производству металлургической продукции, чтобы воздействие на окружающую среду было минимальным.
 

Введение в эксплуатацию трех предприятий в составе кластера позволит создать более 2700 рабочих мест, из которых 826 будет создано за счет предприятия по производству ферросплавов", - уточняется в информации министерства.

 
Напомним, аким области Абылкаир Скаков дал старт первому проекту металлургического кластера в Павлодарской области стоимостью 360 млн долларов.
 

Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран

06.10.2022, 18:47 17471
Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
МОСКВА. 6 ОКТЯБРЯ - Перспективы укрепления двустороннего сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер на полях второго Каспийского экономического форума в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Премьер-министр подчеркнул, что развитие конструктивных добрососедских отношений с Ираном является одним из приоритетов внешней политики Казахстана, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
 
В частности, перспективным направлением, по его словам, является расширение торгово-экономического сотрудничества. Так, в прошлом году товарооборот между странами вырос на 85,1%, составив $441 млн. В настоящее время экспорт из Казахстана в Иран осуществляется по 154 товарным позициям, при этом правительство уже готовит предложение по расширению данной номенклатуры.
 
Премьер-министр также добавил, что Казахстан придает большое значение развитию партнерства в сфере сельского хозяйства и увеличению взаимных поставок продовольствия.
 

У наших стран есть потенциал по увеличению товарооборота продукции АПК до $1 млрд. Для реализации данной задачи нами прорабатываются транспортные коридоры и взаимные поставки сельхозтоваров", - отметил Алихан Смаилов.

 
Еще одним ключевым направлением взаимодействия двух стран, по его словам, является транспортно-логистическая сфера. В этой части премьер-министр предложил сконцентрировать усилия на устранении инфраструктурных ограничений, увеличении локомотивной тяги и возможностей перегруза товаров на границах в целом.
 

Для расширения транзитных возможностей призываем предметно проработать вопрос совместных инвестиций в строительство новых терминалов в казахстанских и иранских портах. В совокупности с унификацией железнодорожных тарифов это позволит увеличить транзит грузов из Средней Азии в направлении Ирана", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
В свою очередь Мохаммад Мохбер выразил заинтересованность в наращивании взаимной торговли до $3 млрд, а также готовность укреплять взаимодействие в транспортно-логистической и финансово-банковской сферах, сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли и энергетике.
 
По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжать диалог по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.
 

Назначен председатель правления "Самрук-Энерго"

06.10.2022, 16:31 19546
Назначен председатель правления "Самрук-Энерго"
Фото: Самрук-Энерго
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Решением правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Серик Тютебаев назначен председателем правления АО "Самрук-Энерго", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Тютебаев Серик Суинбекович родился в 1958 году в Алматы.
 
Окончил Алма-Атинский энергетический институт по специальности "Тепловые электрические станции" и Алматинский институт энергетики и связи по специальности "Экономика и менеджмент на предприятиях ТЭК".
 
Трудовую деятельность начал в 1981 году помощником мастера пусконаладочного управления "СреднеАзЭнергоМонтаж".
 
Далее работал инженером кафедры охраны труда и окружающей среды Алматинского энергетического университета.
 
На Алматинской ТЭЦ-2 прошел путь от машиниста-обходчика по турбинному оборудованию до главного инженера и управляющего директора станции.
 
В разные годы работал в должности заместителя председателя правления АО "Алматинские электрические станции", начальником управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, заместителем председателя правления по производству АО "СЕВКАЗЭНЕРГО".
 
С 2014 года - управляющий дивизионом "Генерация" АО "Самрук-Энерго" и далее - управляющий директор по производству и управлению активами АО "Самрук-Энерго".
 
С июня 2022 года исполнял обязанности председателя правления АО "Самрук-Энерго".
 
Заслуженный энергетик Республики Казахстан.
 

В Казахстане 720 человек владеет недвижимостью стоимостью свыше 100 миллионов тенге - КГД

06.10.2022, 11:04 24216
В Казахстане 720 человек владеет недвижимостью стоимостью свыше 100 миллионов тенге - КГД
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - В Казахстане количество владельцев недвижимого имущества стоимостью свыше 100 млн тенге составило 720 человек, сообщает Комитет государственных доходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В рамках налоговой реформы будет рассмотрена возможность введения так называемого налога на роскошь, взимаемого при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств", - сообщает пресс-служба КГД.

 
Налоговики информируют, что по налогам на имущество и транспорт установлена прогрессивная шкала ставок.
 

За 2021 год сумма налога на имущество 3,8 млн физлиц составила 15,3 млрд тенге. В соответствии с оценочной стоимостью, предоставленной НАО "Правительство для граждан", основное количество налогоплательщиков - 3 млн человек, или 78,4%, являются владельцами имущества стоимостью до 4 млн тенге", - уточнили в ведомстве.

 
Вместе с тем имеются объекты налогообложения с высокой оценочной стоимостью. Количество владельцев недвижимого имущества стоимостью свыше 100 млн тенге, по данным комитета, составило 720 человек. Им в целом начислено 610 млн тенге налога на имущество.
 
Отмечается, что основная часть таких собственников проживает в городах республиканского значения и в столице - 649 человек, или 90,1%.
 
При этом необходимо учесть, что в основном оценочная и рыночная стоимости недвижимости отличаются.

Напомним, налог на роскошь в Казахстане планируют ввести с 2024 года.
 

Почти втрое увеличился экспорт подсолнечного масла из Казахстана

06.10.2022, 09:38 26201
Почти втрое увеличился экспорт подсолнечного масла из Казахстана
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Экспорт подсолнечного масла из Казахстана вырос сразу в 2,6 раза, до 129,5 тысячи тонн за январь-июль 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Реализация подсолнечного масла на внутреннем рынке увеличилась лишь на 0,8%, до 193,8 тысячи тонн. На экспорт пришлось уже 40,1% имеющихся ресурсов против лишь 20,7% годом ранее, информирует energyprom.kz.
 
За январь-июль 2022 года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на подсолнечное масло на 82,8% против 80,7% за январь-июль 2021 года. Объем производства подсолнечного масла в этом периоде вырос на 36,9%. Импорт показал рост на 18,6%, составив 55,6 тысячи тонн.
 
За январь-август текущего года в РК произвели 308,5 тысячи тонн подсолнечного масла - сразу на 39,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Из них 47%, или 145 тысяч тонн, пришлось лишь на Восточно-Казахстанскую область. Значительные объемы производства также наблюдались в Абайской области и Шымкенте: 59,2 тысячи и 32,1 тысячи тонн соответственно.
 
Более двух третей объема производства подсолнечного масла за январь-август 2022 года пришлось на нерафинированное: 215,9 тысячи тонн - сразу на 79,1% больше, чем за январь-август 2021 года.
 
На рафинированное подсолнечное масло пришлось 92,6 тысячи тонн - на 7,9% меньше, чем в прошлом году.
 

Цены на подсолнечное масло по итогам сентября подскочили за месяц на значительные 4,6%, что является самым высоким месячным показателем роста с июня 2021 года (тогда цены выросли на 5,6%). В региональном разрезе самое значительное месячное удорожание подсолнечного масла было зафиксировано в Мангистауской области: сразу на 10,7%. Следом идут Карагандинская и Актюбинская области: на 9,9% и 8,7% соответственно. Меньше всего выросли цены в Алматинской области: лишь на 0,4%", - сообщают аналитики.

 
Кроме того, по итогам сентября 2022 года цены на подсолнечное масло выросли на 15,8% с начала года и на 16,4% за год.
 
Отмечается, что в прошлом году по итогам сентября подсолнечное масло подорожало на 29,5% с начала года и на 65,6% за год.
 

Обязательства Казахстана в рамках ОПЕК+ на ноябрь составят 1,628 млн баррелей в сутки

06.10.2022, 09:36 25596
Обязательства Казахстана в рамках ОПЕК+ на ноябрь составят 1,628 млн баррелей в сутки
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - 5 октября 2022 года министр энергетики РК Болат Акчулаков принял участие в работе министерского заседания стран - участниц соглашения ОПЕК+ в Вене (Австрия), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, на заседании обсуждалось выполнение в августе странами обязательств по соглашению. Принято решение продлить соглашение до 31 декабря 2023 года. Страны-участники договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки от уровня августа 2022 года начиная с ноября этого года.
 
Также был утвержден базовый уровень, одобренный на 19-м совещании стран ОПЕК+.
 
Заседание мониторингового комитета решено проводить каждые два месяца, министерские встречи - каждые 6 месяцев. Период компенсации перепроизводства был продлен до 31 марта 2023 года.
 
По данным Минэнерго РК, обязательства для Казахстана на ноябрь составят 1,628 млн баррелей в сутки.
 

Страны вновь согласились о важности соблюдения странами обязательств в рамках соглашения", - отметили в Минэнерго.

 

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