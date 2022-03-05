С нового учебного года ученики начальных классов госшкол Алматы будут питаться бесплатно

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АЛМАТЫ. 4 МАРТА - С 1 сентябра 2022 года ученики начальных классов государственных школ Алматы будут обеспечены бесплатным питанием. Об этом стало известно в ходе XVI сессии маслихата города по уточнению местного бюджета на текущий год в целях исполнения поручения главы государства по восстановлению и дальнейшему развитию Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с поручением главы государства, а также всестороннего обсуждения и пожеланий многодетных мам и экспертов нами принято решение по обеспечению бесплатным горячим питанием для всех учеников начальных 1-4 классов государственных школ (125 тыс. детей)", - сказал на ХVI сессии маслихата города Алматы Ерболат Досаев.

По его словам, с 1 сентября текущего года для реализации данного решения на эти цели из местного бюджета предлагается дополнительно выделить 5,3 млрд тенге до конца текущего года (4 месяца).

Он также напомнил, что с 2019 года городом было обеспечено бесплатное питание для учащихся 1-11 классов детей из семей СУСН.

По информации акимата Алматы, уточнение бюджета проводится за счет имеющихся свободных остатков средств с предыдущего года на сумму 48,9 млрд тенге. Ерболат Досаев отметил, что эти средства будут перенаправлены на финансирование социально значимых мероприятий и проектов.

В целях стимулирования развития МСБ и создания новых рабочих мест подготовлен дополнительный пакет мер по поддержке бизнеса.

Так, на региональную программу Almaty Business, реализуемую совместно с Фондом "Даму", из средств местного бюджета предлагается дополнительно выделить 750 млн тенге на паритетной основе "1 к 1". Общая сумма достигнет 10 млрд тенге. За счет выделенных средств ожидается реализация не менее 50 новых проектов, в первую очередь на территории районов с низкой деловой активностью. Это Алатауский, Наурызбайский, Жетысуский и Турксибский районы. Ставка в этих районах составит 5%, в остальных районах - 7%.

В рамках Года детей, объявленного президентом РК в государственных школах с 1 сентября текущего года все ученики начальных (1-4) классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. На эти цели из местного бюджета предлагается дополнительно выделить 5,3 млрд тенге до конца текущего года (4 месяца)", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

Кроме того, для расширения доступа детей к спортивным секциям будет также увеличено финансирование спортивных кружков на 1,5 млрд тенге - до 3,2 млрд. В целях снижения дефицита ученических мест будет продолжено строительство 46 объектов среднего образования, из которых 22 будут введены в текущем году (на 14 245 ученических мест). На завершение строительства пяти пристроек к школам в Бостандыкском, Ауэзовском, Алмалинском, Жетысуском районах предлагается дополнительно выделить 1,8 млрд тенге.

В целях поддержки социально уязвимых слоев населения продолжается финансирование программы занятости. Планируется предусмотрение средств на социальные рабочие места для инвалидов.

Для непрерывного функционирования семи центров для лиц с ограниченными возможностями планируется приобретение медицинского и бытового оборудования на сумму 128,5 млн тенге.

В рамках государственной программы "Нурлы жер" увеличено финансирование с 1 до 1,5 млн тенге по выдаче жилищных сертификатов для покрытия части первоначального взноса по жилищному займу, на что предусматривается 500 млн тенге. В перечень получателей данных сертификатов входят: инвалиды 1 и 2 групп; семьи, имеющие или воспитывающие детей инвалидов; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей", - поделились в акимате.

Также в ведомстве рассказали, что в текущем году планируется завершить строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в микрорайонах Жас Канат, Алатау и Айнабулак-2. Для большего охвата физической культурой и спортом детей Турксибского района начато проектирование нового ФОК и одновременная реконструкция стадиона "Авиатор".

В целях обеспечения водоснабжением 24 тысяч жителей планируется проектирование и строительство сетей водоснабжения в дачном массиве Кенсай, завершение строительства резервуаров воды и сетей водопровода, а также насосной станции в микрорайоне "Думан" на общую сумму 320 млн тенге.

Средства, ранее запланированные на средний ремонт проспекта аль-Фараби (от ВОАД до улицы Саина), будут направлены на ремонт и строительство дорог в микрорайонах "Тастыбулак" "14 территория" и улицы Утемисулы в микрорайоне Шанырак-1.

По поручению главы государства в целях обеспечения безопасности будет не только восстановлена, но и укреплена материально-техническая база правоохранительных органов и Гражданской обороны города. Дополнительно планируется подключение 3 050 камер наружного наблюдения в социальных объектах и местах массового скопления людей.

В ходе заседания для повышения эффективности работы местных исполнительных органов маслихатом был утвержден проект новой структуры управления городом Алматы, а также другие вопросы, касающиеся текущей деятельности города.