Шпекбаев предложил ускорить создание электронной валюты РК

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев сегодня на заседании коллегии ведомства предложил формировать создание электронной национальной валюты, передает Kazakhstan Today.

Хочу акцентировать ваше внимание еще на одном перспективном направлении - создании электронной национальной валюты. Во-первых, это ускорит сокращение наличности, столь удобной для взяточников. Во-вторых, обеспечит полную прозрачность движения бюджетных средств при госзакупках", - сказал глава ведомства.

Он также отметил, что граждане справедливо требуют тотального контроля, поэтому ведомство обязано своевременно предупреждать и пресекать распил народных денег при реализации социальных программ.

Эффективной превентивной мерой здесь может стать полноценный антикоррупционный аудит на стадии их разработки, который позволит исключить предпосылки для хищений и злоупотреблений. Только таким образом мы обеспечим сопровождение госпрограмм как в превентивно-профилактической плоскости, так и оперативно-следственным путем. Все это в полной мере согласуется с поручением главы государства о недопущении дискредитации очередной госпрограммы", - сказал Шпекбаев.

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