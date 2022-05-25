Смаилов поручил до 1 сентября принять решение по газификации северных и восточных регионов РК

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НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил до 1 сентября внести в правительство решение по газификации северных и восточных регионов страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с поручением главы государства ведется поиск оптимального решения вопроса газификации северных и восточных регионов страны.

Прорабатываются два варианта - от российских источников и через магистральный газопровод "Сарыарка". Данный вопрос важен, и затягивать его нельзя", - сообщил Смаилов на заседании правительства.

В этой связи Министерству энергетики совместно с соответствующими акимами и фондом "Самрук-Казына" до 1 сентября текущего года поручено провести комплексную оценку рассматриваемых вариантов и внести согласованное решение.

По информации главы Минэнерго, по итогам прошлого года уровень обеспечения газом в Казахстане составил 57,67% от численности населения. Газификация страны осуществляется согласно генеральной схеме на 2015 - 2030 годы, информирует пресс-служба правительства.

Смаилов отметил, что за последние 5 лет объемы потребления газа на внутреннем рынке выросли на 35%. Только в прошлом году на голубое топливо были переведены свыше 3600 промышленных объектов.

В текущем году ожидается рост потребления до 20 млрд кубометров. Число газифицированных населенных пунктов составит свыше 1700. Таким образом, более 11 млн казахстанцев будут иметь доступ к природному газу", - сказал он.

Глава кабмина подчеркнул, что газовая отрасль демонстрирует устойчивый рост и занимает важное место в социально-экономическом развитии страны.

Растущие потребности населения и промышленности требуют наличия достаточных объемов газа. Поэтому расширение ресурсной базы, в том числе масштабные геологоразведочные работы, должны стать ключевой задачей", - отметил он.

По его мнению, это важно и для потенциальных инвесторов, чье вхождение на рынок во многом обусловлено наличием сырья, в особенности газа.

В связи с этим профильным ведомствам дано поручение до 15 июня выработать окончательный пакет регуляторных и фискальных преференций для газовых проектов в рамках разработки улучшенного модельного контракта.

Также Алихан Смаилов отметил, что дальнейшее развитие отрасли напрямую зависит от уровня и состояния газотранспортной системы. Сегодня газопроводы работают на максимальных возможностях, и многие из них требуют капитального ремонта. Учитывая это, премьер-министр поручил до 1 июля внести в правительство актуализированный проект генеральной схемы газификации регионов до 2030 года.

Должен быть четкий план по строительству новых мощностей, модернизации и ремонту действующих", - подчеркнул глава правительства.