Смаилов поручил повысить контроль за торговыми надбавками и предельными ценами

Уровень инфляции снизился с 8,9% в сентябре до 8,4% в декабре прошлого года. Но это все равно высокий уровень. Люди меньше могут купить на свою зарплату, так как снижается покупательская способность. Это в целом снижает эффективность экономической и социальной политики государства. Поэтому особое внимание уделяется инфляции и стабильности цен", - сказал глава кабмина.
Он отметил, что необходимо принять более глубокие и системные меры, которые позволят увеличить объем производства продовольственных товаров, насыщенность внутреннего рынка товарами, пересмотреть механизм ценообразования на ключевые энергоносители и тарифы на платные слуги.
Агентству по защите и развитию конкуренции необходимо усилить работу по мерам антимонопольного реагирования и расследованию посреднических схем. Мы не должны позволить недобросовестным продавцам и посредникам наживаться за счет неоправданных и высоких наценок", - поручил Смаилов.
Акиматам регионов поручено активизировать работу по контролю за торговыми надбавками и предельными ценами.
Министерству финансов совместно с Министерством торговли и интеграции глава правительства поручил проработать вопросы проведения пилотного проекта по обязательной выписке электронных счетов-фактур со стадии импорта или производства до розничной реализации конкретных товаров.
Это позволит производить мониторинг наценки на каждом уровне перепродажи. Для передачи сведений необходимо решить вопросы интеграции информационных систем Министерства торговли и Комитета госдоходов Минфина", - пояснил премьер-министр.
Министерству сельского хозяйства поручено просчитать объемы производства и потребления сельхозпродукции и при необходимости вводить экспортные ограничения.
В первую очередь мы должны обеспечить насыщение внутреннего рынка", - отметил Смаилов.
Также необходимо сократить цепочку поставок и проанализировать практику ценообразования на нефтепродукты.
Поручаю Министерству энергетики в месячный срок подготовить законодательные поправки по реформированию структуры производства и реализации нефтепродуктов", - сказал он.
Глава кабмина также отметил, что на сегодняшний день государственными органами проводится работа по недопущению роста стоимости угля. В этой связии агентству по защите и развитию конкуренции совместно с Министерством индустрии было поручено принять предусмотренные законодательством меры по сохранению цен на уголь на уровне 2021 года.
Министерству индустрии поручено провести мониторинг и анализ недозагруженных и простаивающих мощностей пищевой промышленности и реализовать меры по их дальнейшей дозагрузке.
С учетом предложенных сегодня мер поручаю Министерству нацэкономики совместно с госорганами до 1 февраля внести в правительство комплекс мер по контролю и снижению инфляции", - заключил премьер-министр.