Смаилов поручил правительству разобраться с ценами на сахар

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 26 ИЮНЯ - В Восточно-Казахстанской области за два года планируется реализовать 34 проекта в сфере агропромышленного комплекса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Восточно-Казахстанской области в период 2022-2024 годы запланирована реализация 34 инвестиционных проектов в сфере АПК, а также подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры для их реализации", - сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства РК, на поддержку агропромышленного комплекса РК в текущем году предусмотрено более 310 млрд тенге субсидий, в том числе на растениеводство - порядка 80 млрд тенге, животноводство - 100 млрд тенге, переработку сельхозпродукции - 8,4 млрд тенге, финансовые инструменты - 120,4 млрд тенге.

Кроме того, отмечается, что для сохранения устойчивости отечественного агропромышленного комплекса на финансирование субъектов агробизнеса выделено дополнительно 298,1 млрд тенге, из них только на субсидирование отрасли будет направлено более 139 млрд тенге.

Также министр ознакомился с деятельностью ТОО "Опытное хозяйство масличных культур" в поселке Солнечном, посетил учебный центр, молочно-товарную ферму на 1200 голов, выставку селекционных достижений товарищества, строящийся жилой комплекс для сотрудников предприятия.

Кроме того, Ербол Карашукеев на площадке ТОО "ОХМК" провел встречу с сельхозтоваропроизводителями области. В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы АПК региона и пути их решения.

Также в ходе диалога с аграриями было отмечено, что весенне-полевые работы в регионе были завершены успешно в запланированный срок, а также увеличен объем форвардного закупа и льготного кредитования в рамках программы "Кен дала". Как известно, в настоящее время Министерством сельского хозяйства продолжается разработка нового механизма субсидирования совместно с сельхозтоваропроизводителями.

В районе Алтай Ербол Карашукеев посетил передовое крестьянское хозяйство "Луч", специализирующееся на производстве, переработке, реализации и хранении сельскохозяйственной продукции.

На долю растениеводства в районе Алтай приходится 81% от общего объема валовой продукции сельского хозяйства. В 2022 году посевные площади составили 75,4 тысячи гектаров, что больше уровня прошлого года на 1,2 тысячи. гектар.