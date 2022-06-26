Смаилов поручил правительству разобраться с ценами на сахар

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НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Премьер-министр Алихан Смаилов сегодня на заседании правительства поручил разобраться с ценами на сахар и другие продукты питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно данным Минсельхоза, запасы сахара более 100 тысяч тонн, притом что потребление в месяц у нас составляет 59 тысяч тонн. Этого более чем достаточно. Но при этом в отдельных магазинах "у дома" сахар продается по 700-800 тенге. Это происходит в результате незаконной предпринимательской деятельности отдельных лиц, которые, воспользовавшись ажиотажным спросом, зарабатывают экстра-маржу. В целом средняя цена на сахар должна составлять порядка 480-490 тенге/кг. С этим надо разбираться", - заявил глава правительства.
По информации, озвученной председателем Комитета торговли Ержаном Казанбаевым, с начала года рост цен составил 17,1%. Больше всего выросла стоимость лука, капусты, сахара, картофеля, моркови, гречневой крупы. В разрезе регионов наибольшее удорожание отмечается в Жамбылской и Мангистауской областях - 18,7%, Алматинской - 18,6%, городах Нур-Султане и Алматы - 18,5% и Шымкенте - 18%.
На рынках ближнего зарубежья ситуация по росту цен на продовольственные товары складывается аналогичным образом. Так, в России с начала года наблюдается средний рост цен на продукты порядка 40%, в Узбекистане - 48%", - отметил Казанбаев.
Он отметил, что акиматы продолжают мониторить цены в продуктовых магазинах и следить, чтобы торговая надбавка не превышала 15%.
Рейдовыми мероприятиями за последние недели охвачено 42,6 тысячи магазинов "у дома" (84,7%). В результате выявлено 712 нарушений, по которым приняты необходимые меры", - сообщил глава комитета.
Он предложил разработать совместный приказ госорганов, позволяющий передавать данные электронных счетов-фактур в антимонопольные органы и МИО для выявления фактов превышения торговой надбавки и принятия предусмотренных законодательством мер.
По данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время в стране имеются запасы основных продуктов в объеме 607 тысяч тонн, включая говядину (22 292 тонны), мясо птицы (19 600 тонн), картофель (93 749 тонн), муку (118 506 тонн), молоко (59 640 тонн) и т.д.