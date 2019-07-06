Средневзвешенный курс тенге на KASE составил 383,62 тенге за доллар США

Алматы. 5 июля Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами на следующий рабочий день или на второй рабочий день после дня торгов, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс тенге понизился на 0,60 тенге и составил 383,62 тенге за доллар США.

В торгах приняли участие 25 членов KASE.

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