Статус программы микрокредитования изменят для улучшения поддержки бизнеса в селах

Астана. 25 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане статус программы микрокредитования изменят с целью охвата большего числа предпринимателей в сельской местности. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, отвечая на запрос депутатов мажилиса парламента о реализации микрокредитования в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы, передает Kazakhstan Today.





"На сегодня устоявшаяся практика микрокредитования показывает, что фактический размер микрокредита в сельской местности составляет не более 4 млн тенге, а в городской местности - 10 млн тенге. В частности, по итогам 2017 года при установленном размере микрокредита на уровне 8 тыс. месячных расчетных показателей, фактический средний размер микрокредита составил 4 млн тенге, а за 9 месяцев текущего года - 4,3 млн тенге", - указывается в ответе депутатам.





В этой связи, по информации премьер-министра, с учетом сложившейся ситуации, а также дополнительно выделенных средств на расширение микрокредитования в рамках Пяти социальных инициатив главы государства, принято решение о дифференциации лимитов микрокредитования для охвата 14 тысяч человек в течение текущего года.





В настоящее время в соответствии с действующей системой государственного планирования осуществляется работа по изменению статуса Программы с правительственной на государственную", - сообщил премьер-министр.





В частности, вносимые изменения позволят участвовать в программе не только начинающим, но и действующим предпринимателям со сроком государственной регистрации более трех лет. При этом будут снижены требования по созданию рабочих мест получателями микрокредитования.





Кроме того, размер максимальной суммы микрокредита в сельских населенных пунктах для развития якорной кооперации будет увеличен с 5 тысяч МРП до 8 тысяч МРП.





В ответе также указывается, что обучение участников программы базовым предпринимательским навыкам является одним из значимых факторов ее успешной реализации, в том числе для обеспечения возвратности и целевого использования микрокредитов.





Поэтому на сегодняшний день микрокредиты выдаются после защиты бизнес-проектов в рамках прохождения курсов обучения основам предпринимательства, в том числе по проекту "Бастау Бизнес". При этом предприниматели, получившие сертификат по проекту "Бастау Бизнес", пользуются приоритетным правом на получение микрокредитов, вне зависимости от срока давности получения указанного сертификата.





Стоит отметить, что в целом в рамках Программы предусмотрены меры для развития предпринимательской инициативы, и в первую очередь она направлена на поддержку непродуктивно самозанятых и безработных граждан. С учетом нарабатываемого опыта и оценки эффективности, действующие инструменты программы постоянно совершенствуются. Например, начиная с 2018 года участникам программы, планирующим стартовый бизнес, государственные гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. Особое внимание в последние месяцы уделено развитию якорной кооперации вокруг перерабатывающих сельхозпредприятий для того, чтобы участники программы имели гарантированный сбыт производимой ими продукции. Также в текущем году исключено предоставление бумажных направлений из центров занятости населения для тех, кто претендует на получение микрокредитов.





"Реализация Программы находится на постоянном контроле, на регулярной основе ход ее исполнения рассматривается на заседаниях правительства", - подчеркнул премьер-министр.





Отметим, что на особую значимость льготного микрокредитования указал президент Казахстана, включив этот вопрос в число инициированных главой государства Пяти социальных инициатив. Нурсултан Назарбаев поручил в 2018 году дополнительно выделить 20 млрд тенге, доведя таким образом общую сумму микрокредитования до 62 млрд тенге. Ожидается, что в результате общий охват микрокредитованием составит более 14 тыс. человек за год, что в два раза превысит уровень 2017 года. Напомним, что в прошлом году в Казахстане было выдано 7200 льготных микрокредитов на сумму 32 млрд тенге.





Как подчеркнул глава государства, значимость этой инициативы в том, что она позволит тысячам людей открыть своё собственное дело. Это особенно важно для сельской местности и для развития предпринимательства на селе.





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