Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

Вена. 7 декабря. Kazakhstan Today - Страны ОПЕК после нескольких часов переговоров договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году, передает Kazakhstan Today.





Члены ОПЕК, наконец, достигли договоренности о снижении общего объема добычи после многочасовых переговоров", - пишет ТАСС со ссылкой на иранское агентство Shana.





Министр нефти Ирака подтвердил, что ОПЕК договорилась об общем снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей, а соглашение будет действовать полгода. Он также отметил, что ОПЕК согласна с постепенным снижением Россией уровня добычи нефти.





Председатель конференции ОПЕК сообщил, что Узбекистан, Чад и еще ряд стран присоединились в качестве наблюдателей к ОПЕК.





Вместе с тем РБК сообщает, что на фоне сообщений о новой сделке с ОПЕК нефтяные котировки резко пошли вверх: цена барреля Brent выросла более чем на $3.





Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE подскочила более чем на 5%. Примерно за полчаса стоимость барреля выросла более чем на $1,5, на пике его цена достигла отметки $63,3, что на 5,4% выше уровня закрытия торгов 6 декабря.





Схожую динамику показала и стоимость фьючерсов на нефть марки WTI. На пике цена барреля WTI достигла отметки $54,09 (+5,04%).





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