Строительство солнечной электростанции в Шетском районе Карагандинской области завершится в июне

Караганда. 12 апреля. Kazakhstan Today - В Шетском районе Карагандинской области в июне завершится строительство солнечной электростанции, передает Kazakhstan Today.

Строительство солнечной электростанции близ посёлка Агадырь Шетского района завершится в июне этого года. Тогда и начнут получать первую энергию. Заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров ознакомился с ходом строительных работ.





Солнечная электростанция занимает территорию в 120 гектаров. Её строят за счёт частных инвестиций, мощность составит 50 МВт.

Согласно договору, первую электроэнергию начнут производить 30 июня. Сейчас ведётся подключение к электроснабжению. В ближайшее время сюда должны быть доставлены 150 тысяч панелей и мощные подстанции.

Алмас Айдаров подчеркнул, что все строительные работы должны завершиться в срок. Поэтому об имеющихся проблемах нужно говорить сейчас, чтобы решить их в кратчайшие сроки. В частности, речь идёт о поселковых дорогах, которые могут не выдержать нагрузок.

Ранее такие большие грузы сюда не поставлялись автотранспортом. Поэтому возникли вопросы по дороге. Их мы будем решать оперативно", - сказал заместитель акима Карагандинской области.

Ещё одна проблема, которая сдерживает работу, - оформление документации. Этот вопрос заместитель акима области пообещал держать на контроле.

По словам немецких инвесторов, других проблем для строительства электростанции нет.

Работы ведутся по расписанию. Буквально через несколько дней будет готова линия от подстанций KEGOC до нашей подстанции. Для нас принципиально важно закончить этот проект 30 июня текущего года", - заверил генеральный директор ТОО SES Saran Евгений Гребенников.

Стоимость проекта 55 млн евро. За 3-4 года в регион планируется привлечь порядка 500 млн долларов в сфере альтернативной энергии.

Во время поездки в Шетский район заместитель акима области также встретился с местными предпринимателями. Они рассказали Алмасу Айдарову о том, как развивается в районе малый и средний бизнес.

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