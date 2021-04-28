Система Orphus

Султанов провел переговоры с китайским коллегой по развитию торгово-экономического сотрудничества

27.04.2021 8452
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - 27 апреля министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел онлайн-переговоры с министром коммерции КНР Ван Вэньтао по развитию торгово-экономического сотрудничества между странами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Повестка дня переговоров включила ряд важных вопросов, направленных на дальнейшее развитие партнерства, проработка которых в конечном итоге должна положительным образом отразиться на объемах взаимной торговли между странами и приграничными регионами.
 
Доля торгового оборота с Китаем в 2020 году составила 18,1% от общей торговли Казахстана.
 
По итогам 2020 года взаимная торговля между странами выросла на 4% и составила 15,4 миллиарда долларов. При этом экспорт в Китай составил 9 миллиардов долларов, импорт из Китая - 6,4 миллиарда долларов. Кроме того, Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов Казахстана, занимая 4,7% от общего объема инвестиций в Казахстан, сообщает пресс-служба Минторговли.
 
Так, в рамках программы индустриально-инвестиционного сотрудничества планируют построить 56 современных предприятий на 24,5 миллиарда долларов. Количество совместных казахстанско-китайских предприятий на территории Казахстана превысило 700 единиц.
 

Важным компонентом эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в улучшении двусторонней торговли мы рассматриваем подписание программы развития торгово-экономического сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики на 2020-2025 годы", - сказал Султанов.

 
Как отметил Бахыт Султанов, в процессе развития информационных технологий и активного использования сети интернет в коммерческих целях происходит трансформация и преобразование системы торговли. Мировая пандемия COV1D-19 невольно дала толчок возможностям развития электронной коммерции.
 

Между нашими ведомствами подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области электронной торговли, и мы намерены продолжать работу в данном направлении", - сказал министр торговли и интеграции Султанов.

 
На сегодняшний день Минторгом Казахстана ведутся работы по развитию существующих и созданию новых логистических сервисов с компанией AliExpress Россия (Alibaba group) и логистическим оператором Цайняо (подразделение Cainiao Alibaba group), в частности по запуску магистральной перевозки из КНР в Республику Казахстан наземным транспортом.
 
Также одним из важных аспектов двустороннего партнёрства является межрегиональное и приграничное сотрудничество.
 
Одним из значимых достижений в этом направлении является Форум межрегионального сотрудничества РК и КНР, который стал дополнительным механизмом развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества между заинтересованными регионами Казахстана и Китая.
 
Также министры двух стран отметили большой потенциал в развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства и возможности увеличения поставки сельскохозяйственной продукции высокого качества в КНР.
 

Для полной реализации потенциала двустороннего торгово- экономического сотрудничества требуется содействие китайской стороны по доступу казахстанской сельхозпродукции на рынок КНР", - сказал министр торговли и интеграции Султанов.

 
Также выражена заинтересованность Казахстана в поставках в КНР различной продукции растениеводства, которую также отличают высокие качественные характеристики.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая