Султанов провел переговоры с китайским коллегой по развитию торгово-экономического сотрудничества

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - 27 апреля министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел онлайн-переговоры с министром коммерции КНР Ван Вэньтао по развитию торгово-экономического сотрудничества между странами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Повестка дня переговоров включила ряд важных вопросов, направленных на дальнейшее развитие партнерства, проработка которых в конечном итоге должна положительным образом отразиться на объемах взаимной торговли между странами и приграничными регионами.

Доля торгового оборота с Китаем в 2020 году составила 18,1% от общей торговли Казахстана.

По итогам 2020 года взаимная торговля между странами выросла на 4% и составила 15,4 миллиарда долларов. При этом экспорт в Китай составил 9 миллиардов долларов, импорт из Китая - 6,4 миллиарда долларов. Кроме того, Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов Казахстана, занимая 4,7% от общего объема инвестиций в Казахстан, сообщает пресс-служба Минторговли.

Так, в рамках программы индустриально-инвестиционного сотрудничества планируют построить 56 современных предприятий на 24,5 миллиарда долларов. Количество совместных казахстанско-китайских предприятий на территории Казахстана превысило 700 единиц.

Важным компонентом эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в улучшении двусторонней торговли мы рассматриваем подписание программы развития торгово-экономического сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики на 2020-2025 годы", - сказал Султанов.

Как отметил Бахыт Султанов, в процессе развития информационных технологий и активного использования сети интернет в коммерческих целях происходит трансформация и преобразование системы торговли. Мировая пандемия COV1D-19 невольно дала толчок возможностям развития электронной коммерции.

Между нашими ведомствами подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области электронной торговли, и мы намерены продолжать работу в данном направлении", - сказал министр торговли и интеграции Султанов.

На сегодняшний день Минторгом Казахстана ведутся работы по развитию существующих и созданию новых логистических сервисов с компанией AliExpress Россия (Alibaba group) и логистическим оператором Цайняо (подразделение Cainiao Alibaba group), в частности по запуску магистральной перевозки из КНР в Республику Казахстан наземным транспортом.

Также одним из важных аспектов двустороннего партнёрства является межрегиональное и приграничное сотрудничество.

Одним из значимых достижений в этом направлении является Форум межрегионального сотрудничества РК и КНР, который стал дополнительным механизмом развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества между заинтересованными регионами Казахстана и Китая.

Также министры двух стран отметили большой потенциал в развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства и возможности увеличения поставки сельскохозяйственной продукции высокого качества в КНР.

Для полной реализации потенциала двустороннего торгово- экономического сотрудничества требуется содействие китайской стороны по доступу казахстанской сельхозпродукции на рынок КНР", - сказал министр торговли и интеграции Султанов.

Также выражена заинтересованность Казахстана в поставках в КНР различной продукции растениеводства, которую также отличают высокие качественные характеристики.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства