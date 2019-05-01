Свыше семи тысяч заявок одобрено банками в рамках программы 7-20-25

Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - В рамках программы 7-20-25 казахстанские банки одобрили 7384 заявок на предоставление займа, передает Kazakhstan Today.

В рамках реализации программы 7-20-25 по состоянию на 30 апреля 2019 года принято 12 348 заявок на получение займа на сумму 140,6 млрд тенге. Из них одобрено 7384 заявки на предоставление займа на сумму 85,5 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана.

Как ранее сообщала Ипотечная организация "Баспана", процентные ставки по ипотечной программе "Баспана Хит" снижены с 11% до 10,75%.

Это стало возможным после того, как 15 апреля Национальный банк РК принял решение снизить базовую ставку до уровня 9,0%. В компании напомнили, что размер годовой ставки вознаграждения по программе "Баспана Хит" зависит от базовой ставки НБ РК (базовая ставка НБ РК + 1,75%).

Баспана Хит" позволяет приобрести первичное либо вторичное жилье, имея при этом жилье в собственности. Ипотеку выдают восемь банков: Народный банк, Банк "ЦентрКредит", Сбербанк, Цеснабанк, Евразийский банк, ForteBank, BankRBK и АТФБанк.

При этом для удобства населения разработан ипотечный калькулятор "Баспана Хит" www.baspanahit.kz.

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