Технический запуск станции "Сарыарка" и "Достык" метрополитена Алматы намечен на конец года

АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда проинспектировал темпы строительства трех развязок, инфраструктуры метрополитена и пробивки проспекта Абая до границы города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сагинтаев ознакомился с ходом строительства второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена - станций "Сарыарка" и "Достык", где ведутся отделочные работы. Технический запуск двух станций намечен на конец года, сообщили в городском акимате.

Также акиму Алматы доложили о ходе работ по строительству третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена - станции "Калкаман". Проект предусматривает строительство перегонного тоннеля протяженностью 2,48 километра, от станции "Достык" до станции "Калкаман", которая будет построена под улицей Ашимова.

Аким мегаполиса посетил развязку у "восточных ворот" Алматы, на пересечении улицы Бухтарминской с Кульджинским трактом. Протяженность эстакады по Кульджинскому тракту - 784 метра, туннеля по улице Бухтарминской - 570 метров. Отдельные направления планируется открыть для движения к концу года. Полная сдача объекта планируется на следующий год, что позволит увеличить пропускную способность по улице Бухтарминской на 30%, по Кульджинскому тракту - на 15%.

Сагинтаев ознакомился с ходом работ на развязке туннельного типа на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова. Для беспрепятственного движения транспорта по проспекту Сейфуллина проектом предусмотрено строительство двух туннелей общей длиной 690 метров.

Проезд транспортных средств по улице Жансугурова, а также съезды будут осуществляться на уровне земли. Предусмотрено строительство четырех надземных пешеходных переходов, устройство тротуаров, озеленение и благоустройство территории. Завершить проект планируется в 2022 году.

Аким города также проверил темпы возведения транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова. Протяженность эстакады — 186 метров. По проспекту Рыскулова предусмотрено 8, а по улице Емцова - 4 полосы движения.

В ходе объезда аким Алматы проинспектировал ход работ по пробивке проспекта Абая от улицы Момышулы до улицы Ауэзова в микрорайоне Калкаман и до границы города. Общая протяженность составляет 4,8 километра. В реализации находится участок протяженностью 3 километров, от улицы Яссауи до улицы Береке в микрорайоне Шугыла. Проектом предусматривается строительство 6-полосной дороги, тротуаров, велосипедных дорожек. При своевременном выкупе участков, находящихся в зоне строительства, планируется завершить работы до конца текущего года. Таким образом, проспект Абая будет продлен от улицы Момышулы до административного центра Наурызбайского района.

По всем объектам строительства развязок и пробивки улиц Сагинтаев поручил мобилизовать рабочую силу и технику, а также контролировать качество и своевременность работ. Кроме того, руководителям соответствующих управлений необходимо оперативно решать возникающие при реализации проектов вопросы.

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