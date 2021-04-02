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Токаев поручил проработать отсрочки по налогам и кредитам МСБ в пострадавших отраслях

01.04.2021 10072
Токаев поручил проработать отсрочки по налогам и кредитам МСБ в пострадавших отраслях
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - В ходе совещания по противодействию коронавирусу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по поддержке малого и среднего бизнеса в пострадавших от пандемии секторах экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе совещания по противодействию коронавирусу президент дал ряд поручений правительству страны. 
 

Первое, введение отсрочки на уплату отдельных налогов и платежей для субъектов МСБ в пострадавших отраслях. Второе, приостановление принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности. Данные меры должны действовать временно до начала действительно массовой вакцинации и снятия большинства ограничений", - сказал президент.

 
Кроме того, Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку было поручено проработать возможность отсрочки платежей по кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики.
 
Президент также отметил, что если правительству удастся в апреле изменить ситуацию с пандемией в лучшую сторону путем вакцинации, то с мая "можно приступить к постепенному снятию ограничений на деятельность субъектов МСБ, в том числе в сфере услуг".

Ранее президент выразил недовольство работой по вакцинации населения и пригрозил отставками.
 

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