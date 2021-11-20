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Токаев поставил ряд задач перед финансовым сектором страны

19.11.2021, 15:09 36100
Токаев поставил ряд задач перед финансовым сектором страны
Фото: Akorda
АЛМАТЫ. 19 НОЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями финансового сектора, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мероприятии, которое состоялось в алматинской резиденции главы государства, приняли участие руководители президентской администрации и ряда других центральных органов, а также представители ведущих финансовых и банковских структур, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Открывая заседание, президент отметил, что встреча в таком составе проходит впервые. По его словам, в финансовом секторе страны накопился ряд актуальных вопросов, по которым важно принять соответствующие меры. Заслушав предложения участников встречи по дальнейшему развитию финансового сектора, президент поставил ряд конкретных задач.
 
Первое, на что обратил внимание Токаев, - устойчивость финансового сектора. Как заявил глава государства, на сегодня финансовый сектор очищен от несостоятельных банков, в рамках оздоровления списано порядка 6,6 трлн тенге плохих кредитов. Как было сказано в выступлении, уровень займов с просрочкой свыше 90 дней составляет 4,3% от ссудного портфеля банков - это минимальное значение за последние 13 лет. Исходя из этого, президент призвал извлечь необходимые уроки и усилить меры по предотвращению накопления системных рисков.
 
Глава государства отметил, что сегодня благодаря государственной поддержке банки располагают значительным потенциалом кредитования экономики. Объем высоколиквидных активов в банковской системе составляет 12,2 триллиона тенге.
 

В текущем году мы наблюдаем активное восстановление спроса со стороны населения. Потребительское кредитование выросло на 32,8%. В процесс вовлечено более 6,1 миллиона человек. Возможно, это естественный процесс. Но важно обеспечить эффективный контроль долговой нагрузки наших граждан. В настоящее время 545 тысяч человек имеют просрочку более 90 дней. И дело не только в высоких рисках для финансовой стабильности всей страны. Речь идет об огромном количестве наших сограждан, которые сталкиваются с финансовыми проблемами. А это чревато социальной и политической дестабилизацией", - считает президент.

 
Он выступил против перегибов в отношении должников со стороны участников финансового рынка.
 

Пользуясь возможностью, призываю руководителей кредитных учреждений проработать вопрос усиления внутренних процедур, предусмотреть механизмы снижения возможности злоупотреблений со стороны их отдельных работников, привлекаемых коллекторов", - заявил Токаев.

 
По его мнению, главным приоритетом для финансового сектора страны должно стать кредитование малого и среднего бизнеса, в том числе развитие предпринимательских инициатив на селе. Одной из самых важных проблем рынка микрофинансирования он назвал отсутствие стабильных и дешевых источников фондирования.
 

Деятельность таких организаций финансируется за счет займов в банках второго уровня и собственных средств. В итоге это формирует высокую стоимость кредитов для конечных заемщиков. Поэтому правительству совместно с Агентством необходимо проработать механизмы обеспечения микрофинансовых организаций доступным и долгосрочным финансированием", - поручил Токаев.

 
Другой актуальной задачей глава государства назвал развитие национального фондового рынка, который должен стать альтернативным инструментом для надежного вложения накоплений населения.
 

Одним из важных событий для отечественного фондового рынка станет народное IPO отдельных национальных компаний в 2022 году. Агентству и Национальному банку следует активно подключиться к работе, проводимой Фондом "Самрук-Казына" и правительством", - сказал президент.

 
В выступлении также была отмечена важность цифровизации финансового сектора. Положительно оценив прогресс в этой сфере, глава государства заявил о необходимости продолжить комплексную работу по созданию благоприятной среды для внедрения финансовых инноваций.
 

Наши финансовые институты должны воспользоваться шансом и решать амбициозные задачи. Нужно не просто копировать чей-то опыт, а развивать и продвигать новые форматы услуг, выходить за пределы Казахстана. Государство будет всячески способствовать этим инициативам. Надо полагать, что мы только в начале пути создания новой инновационной экономики, финансовой экосистемы. Впереди очень серьезная работа. Для меня как для главы государства перевод всей нашей экономики на новые рельсы инновационного развития - приоритетная задача", - подчеркнул Токаев.

 
Президент высказал свое мнение по вопросу введения в оборот цифровых валют. Он указал на необходимость рассмотрения возможности внедрения цифрового тенге, который может стать ключевым элементом будущей финансовой системы.
 
Наряду с этим в выступлении были затронуты перспективы рынка криптовалют.
 

Криптовалюты – объективный фактор, который нельзя просто игнорировать. Нужно трезво оценивать риски и потенциал их влияния на действующую финансовую систему. Поэтому следует возобновить работу по формированию сбалансированных регуляторных условий для создания криптобирж в нашей стране. Иначе получается, что по добыче криптовалют мы страна номер два в мире, а финансовой отдачи практически не видим", - полагает глава государства.

 
Отдельный блок в речи президента был посвящен адаптации финансового сектора к требованиям климатической повестки.
 

Мы все видим ускорение темпов трансформации финансового сектора под влиянием принципов устойчивого развития ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление). Это напрямую затрагивает и нашу страну. "Зеленый разворот" несет как риски шоков для национальной экономики, так и дополнительные возможности для ее перевода на "рельсы" устойчивого развития и диверсификации. Отечественный финансовый сектор должен стать важным звеном в системе перехода Казахстана к "зеленой" экономике", - убежден он.

 
В выступлении главы государства были затронуты и перспективы развития в нашей стране атомной энергетики, включая строительство АЭС.
 

Я думаю, что в конечном счете мы окончательно придем к такому решению. Первые признаки дефицита электроэнергии в Казахстане мы уже ощущаем. Конечно, тотального дефицита нет. Баланс примерно нулевой. Но первые признаки обозначены. Поэтому, глядя в будущее, нам придется принимать непопулярные по своей сути решения о строительстве атомной станции. Но, как говорится, роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения", - считает президент.

 
Подводя итоги встречи, Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проработать все высказанные вопросы и предложения. При этом он возложил координацию взаимодействия с участниками рынка на свою администрацию.
 

Это будет оптимально и удобно. В случае необходимости предложения, которые сегодня прозвучали, можно будет учесть при разработке Концепции развития финансового сектора. Все приоритетные направления данного документа должны служить главной цели – увеличению вклада отечественной финансовой системы в экономическое развитие и повышение благосостояния граждан", - заключил глава государства.

 

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В РК завершился электронный аукцион на право разведки и добычи углеводородов

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В РК завершился электронный аукцион на право разведки и добычи углеводородов
Фото: NeftOk.ru
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - 19 ноября в Казахстане прошел третий электронный аукцион на предоставление права недропользования по углеводородному сырью. По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса составила порядка 1,8 миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
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Все вырученные в ходе аукциона средства пополнят бюджет государства.
 

Совет ЕЭК обнулил пошлины на сырье для ванадиевых лигатур для авиакосмической промышленности

19.11.2021, 20:30 72955
МОСКВА. 19 НОЯБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о снижении ставки ввозной таможенной пошлины в отношении оксидов и гидроксидов ванадия с 5 до 0% сроком на один год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

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Он уточнил, что обнуление пошлин на оксиды и гидроксиды ванадия будет способствовать повышению конкурентоспособности производителей Союза на мировом рынке лигатур, а также позволит нарастить объемы экспорта в третьи страны.
 
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План по обеспечению сырьем металлургических предприятий на 2021-2024 годы утвердили в ЕАЭС

19.11.2021, 17:37 100630
План по обеспечению сырьем металлургических предприятий на 2021-2024 годы утвердили в ЕАЭС
Фото: domavlad.ru
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - На заседании Евразийского межправительственного совета 18-19 ноября принят план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств ЕАЭС на 2021-2024 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вопрос сырьевого обеспечения металлургических предприятий является очень чувствительным для всех наших стран - в ЕАЭС в настоящее время уже около 1/3 стали производится с использованием лома. Комиссией совместно с профильными ведомствами наших стран проведен комплексный анализ сложившейся ситуации на общем рынке лома металлов Союза. Основной вывод, который мы сделали, в ЕАЭС фактически отсутствует дефицит металлолома, то есть запасы лома достаточны, необходимо только организовать его эффективный сбор и логистику", - подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

 
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Как сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссия, документ содержит ряд системных мер - от реализации на национальном уровне мероприятий, направленных на стимулирование сбора и заготовки лома до оптимизации логистики, внедрения инновационных (экологически чистых и энергосберегающих) технологий переработки металлолома. 
 
 

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