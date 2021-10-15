Токаев призвал ЕЭК ускорить переговоры по торговому сотрудничеству ЕАЭС с другими странами

НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭК) отметил дефицит крупных совместных инвестиционных проектов в ЕАЭС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отметил глава Казахстана, традиционно промышленной кооперации уделяется большое внимание.
Мы активно продвигаем ее в рамках союза. Сторонами одобрен проект плана мероприятий по реализации программного документа основных направлений промышленного сотрудничества до 2025 года. Системно сотрудничаем в этом направлении с Российской Федерацией. Только за последние два года реализовали ряд крупных промышленных проектов, в частности, завод по производству смазочных материалов совместно с "Лукойлом", два проекта по производству автомобильных комплектующих совместно с КамАЗом, завод по производству шин совместно с Татнефть и ряд других важных проектов", - проинформировал Токаев.
Однако, по его словам, потенциал промышленного сотрудничества с другими странами союза еще не раскрыт.
Имеется дефицит крупных и актуальных инвестиционных проектов. Считаю правильным поручить правительствам усилить данный вектор интеграционного взаимодействия", - заключил президент РК.
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отметил важность развития потенциала трансграничных транспортных артерий и логистических хабов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Важно развивать потенциал транспортных артерий и логистических хабов. Сопряжение ЕАЭС с инициативой "Одного пояса и пути" и формирование современной логистической инфраструктуры значительно усилят экономическое влияние союза на мировые товарные потоки", - сказал президент РК.
Он отметил, что государствами союза уже сформирован пакет инфраструктурных и транспортных проектов.
Важно не только ускорить их реализацию, но и создавать привлекательный тариф на ценовые условия для обслуживания трансграничных товарных потоков. Как и ранее призываю наши транспортные ведомства к более тесному сотрудничеству. Кроме того, считаю, что комиссия совместно со всеми государствами могла бы сделать комплексный обзор транспортных коридоров, барьеров, узких горлышек и предложить конкретные меры по их устранению", - заключил Токаев.
ТАЛДЫКОРГАН. 14 ОКТЯБРЯ - Американская компания построит в Алматинской области завод по производству оборудования для современных систем орошения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом стало известно на встрече с крупными иностранными и отечественными инвесторами, организованной СПК "Жетісу".
Завод полного цикла намерена построить американская компания VALLEY KUSTO GB BV. Мощность предприятия по производству оборудования для современных систем орошения и управления урожайностью сельскохозяйственных культур составит 1 тыс. машин Valley фронтального и кругового орошения в год. В течение 10 лет для сельхозпроизводителей будут приобретены 4000 механизированных оросительных машин. Стоимость проекта - 51 млн долларов США. В рамках проекта будет создано 150 рабочих мест.
Внедрение водосберегающих технологий имеют особую важность для развития сельского хозяйства региона и страны в целом. Применение дождевальных установок позволит снизить водозатраты и повысить урожайность, что в свою очередь найдет отражение в обрабатывающей и других отраслях промышленности. Из года в год водные ресурсы уменьшаются, что может привести к экологической катастрофе, поэтому нам нужно такое современное производство с использованием передовых технологий. Со своей стороны мы окажем необходимую поддержку в полном объеме", - отметил аким Алматинской области Амандык Баталов.
В то же время на встрече с представителями российской корпорации "ТехноНиколь" был презентован генеральный план двух заводов, 3D-визуализация объектов и график реализации проекта.
Два завода по производству теплоизоляционных строительных материалов планируется построить на территории индустриальной зоны "Кайрат" в Талгарском районе. Планируемый объем инвестиций составит порядка 43 млрд тенге, будут созданы более 200 рабочих мест. Корпорация - ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем, которая имеет 57 производственных площадок в 7 странах мира. Запуск проекта в регионе позволит обеспечить потребность материалов и снизить импортозависимость в республике.
В целях своевременной реализации проекта аким области дал ряд поручений ответственным государственным органам и закрепил сопровождение проекта по принципу "одного окна" за Региональным институтом развития.
В ходе встречи с ТОО Zhetysu Koy Baumann GmbH & Co KG рассмотрены основные этапы запуска проекта и решены ряд технических вопросов. Проектная мощность - 30 тыс. тонн готовой продукции в год. Сумма привлеченных инвестиций - 12,3 млрд тенге. Будет создано 450 рабочих мест.
В настоящее время ведутся работы по подведению необходимой инфраструктуры и проектирование завода.
Также состоялась встреча с главой КХ "Дюсенбинов" по проекту "Строительство молочно-товарной фермы КРС" в Ескельдинском районе на базе КХ "Дюсенбинов" и КХ "Нам" - проекту строительства холодильного комплекса на 1100 тонн сельхозпродукции в Ескельдинском районе.
Амандык Баталов отметил актуальность проектов для обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары и поручил реализовать проекты совместно с СПК "Жетісу".
Именно в межсезонье - май и июнь месяцы - мы наблюдаем рост цен на картофель, лук, морковь и другие овощи и продукты. Поэтому строительство современного овощехранилища, оборудованного холодильными комплексами, позволит сохранить собранный урожай и вести интервенцию через социальные магазины и крупные торговые сети, тем самым сдерживая и контролируя цены", - отметил аким.
Инвестиционные проекты станут реализацией поручений главы государства, премьер-министра и принятых национальных проектов.
Ранее правительство Казахстана и ТНК Valmont Industries подписали
меморандум о реализации инвестпроекта в АПК. Также, в рамках рабочего визита в США премьер-министра РК Аскара Мамина достигнуты договоренности
об инвестировании лидерами американского агробизнеса в открытие предприятий по переработке мяса и производству оросительных систем в Казахстане.