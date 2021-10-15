Токаев призвал ЕЭК ускорить переговоры по торговому сотрудничеству ЕАЭС с другими странами

Однако, по его словам, потенциал промышленного сотрудничества с другими странами союза еще не раскрыт.

НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭК) отметил дефицит крупных совместных инвестиционных проектов в ЕАЭС, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он отметил, что государствами союза уже сформирован пакет инфраструктурных и транспортных проектов.

ТАЛДЫКОРГАН. 14 ОКТЯБРЯ - Американская компания построит в Алматинской области завод по производству оборудования для современных систем орошения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом стало известно на встрече с крупными иностранными и отечественными инвесторами, организованной СПК "Жетісу".

Завод полного цикла намерена построить американская компания VALLEY KUSTO GB BV. Мощность предприятия по производству оборудования для современных систем орошения и управления урожайностью сельскохозяйственных культур составит 1 тыс. машин Valley фронтального и кругового орошения в год. В течение 10 лет для сельхозпроизводителей будут приобретены 4000 механизированных оросительных машин. Стоимость проекта - 51 млн долларов США. В рамках проекта будет создано 150 рабочих мест.

Внедрение водосберегающих технологий имеют особую важность для развития сельского хозяйства региона и страны в целом. Применение дождевальных установок позволит снизить водозатраты и повысить урожайность, что в свою очередь найдет отражение в обрабатывающей и других отраслях промышленности. Из года в год водные ресурсы уменьшаются, что может привести к экологической катастрофе, поэтому нам нужно такое современное производство с использованием передовых технологий. Со своей стороны мы окажем необходимую поддержку в полном объеме", - отметил аким Алматинской области Амандык Баталов.

В то же время на встрече с представителями российской корпорации "ТехноНиколь" был презентован генеральный план двух заводов, 3D-визуализация объектов и график реализации проекта.

Два завода по производству теплоизоляционных строительных материалов планируется построить на территории индустриальной зоны "Кайрат" в Талгарском районе. Планируемый объем инвестиций составит порядка 43 млрд тенге, будут созданы более 200 рабочих мест. Корпорация - ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем, которая имеет 57 производственных площадок в 7 странах мира. Запуск проекта в регионе позволит обеспечить потребность материалов и снизить импортозависимость в республике.

В целях своевременной реализации проекта аким области дал ряд поручений ответственным государственным органам и закрепил сопровождение проекта по принципу "одного окна" за Региональным институтом развития.

В ходе встречи с ТОО Zhetysu Koy Baumann GmbH & Co KG рассмотрены основные этапы запуска проекта и решены ряд технических вопросов. Проектная мощность - 30 тыс. тонн готовой продукции в год. Сумма привлеченных инвестиций - 12,3 млрд тенге. Будет создано 450 рабочих мест.

В настоящее время ведутся работы по подведению необходимой инфраструктуры и проектирование завода.

Также состоялась встреча с главой КХ "Дюсенбинов" по проекту "Строительство молочно-товарной фермы КРС" в Ескельдинском районе на базе КХ "Дюсенбинов" и КХ "Нам" - проекту строительства холодильного комплекса на 1100 тонн сельхозпродукции в Ескельдинском районе.

Амандык Баталов отметил актуальность проектов для обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары и поручил реализовать проекты совместно с СПК "Жетісу".

Именно в межсезонье - май и июнь месяцы - мы наблюдаем рост цен на картофель, лук, морковь и другие овощи и продукты. Поэтому строительство современного овощехранилища, оборудованного холодильными комплексами, позволит сохранить собранный урожай и вести интервенцию через социальные магазины и крупные торговые сети, тем самым сдерживая и контролируя цены", - отметил аким.

Инвестиционные проекты станут реализацией поручений главы государства, премьер-министра и принятых национальных проектов.



