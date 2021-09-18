Токаев призвал страны ШОС активно использовать потенциал МФЦА Астана

Фото: aifc.kz

ДУШАНБЕ. 17 СЕНТЯБРЯ - Выступая на Саммите глав государств-участниц Шанхайской организации сотрудничества, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал активно использовать потенциал Международного финансового центра "Астана", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Процессы постковидного восстановления дают нам уникальную возможность переосмыслить состояние дел в области торгово-экономического взаимодействия на пространстве ШОС", - отметил в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что развитие фондового рынка и финансовых технологий является важной перспективой взаимодействия в рамках ШОС.

Приглашаем партнеров по ШОС к активному использованию потенциала МФЦА "Астана". Сегодня этот центр является динамичной финансовой площадкой. Он органично сочетает лучший опыт мировых финансовых институтов и новейших инструментов. Казахстан предлагает самые разные форматы двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках данного центра", - заявил президент.

По его словам, в период постпандемического восстановления странам ШОС предстоит осуществить анализ макротенденции, оценить риски и принять системные решения.

Предлагаю поручить секретариату организации совместно с консорциумом экономических и аналитических центров ШОС провести соответствующую работу и предоставить своих решения к следующему саммиту", - сказал Токаев.

Касательно практической плоскости, президент считает важным обеспечить скорейший запуск единых финансовых механизмов для ускоренной реализации уже согласованных экономических проектов.

К сожалению их хроническая пробуксовка приводит к репутационным рискам нашей организации в деловых кругах стран-участниц", - подчеркнул Токаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства