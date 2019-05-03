Три казахстанских банка объявили об объединении

Информации о вероятном присоединении к АО "Tengri Bank" двух АО - AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) и Capital Bank Kazakhstan - размещена на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Tengri Bank проинформировал о созыве совместного общего собрания акционеров трех банков на 31 мая текущего года.
Повестка дня собрания включает вопрос о добровольной реорганизации трех банков в форме присоединения АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" и АО "Capital Bank Kazakhstan" к АО "Tengri Bank".
Также участники собрания определят количественный состав и срок полномочий счетной комиссии совместного общего собрания акционеров трех АО и изберут ее членов.
На этом же собрании планируется утвердить договор о присоединении АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" и АО "Capital Bank Kazakhstan" к АО "Tengri Bank" и утвердить коэффициент обмена акций.
Кроме того, на сайте KASE размещена информация АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", совет директоров которого принял решение о созыве совместного общего собрания акционеров трех указанных АО.
Это не первая реорганизация банков второго уровня в Казахстане. В декабре 2017 года совет директоров Народного банка одобрил интеграцию с Казкоммерцбанком. В июле 2018 года АО "Народный банк Казахстана" и АО "Казкоммерцбанк" сообщили о завершении процесса передачи Казкоммерцбанком всего имущества, всех прав и обязательств Народному банку. Этому предшествовало получение предварительного разрешения Национального банка РК.
Также Народный банк и Казкоммерцбанк завершили все необходимые технологические работы, в результате которых клиенты Казкоммерцбанка и Народного банка теперь могут обслуживаться во всех филиалах и отделениях Народного банка. Дочерние организации Казкоммерцбанка стали дочерними организациями Народного банка.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства