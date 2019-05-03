Три казахстанских банка объявили об объединении

Алматы. 2 мая. Kazakhstan Today - Три казахстанских банка намерены объединиться в одну финансовую организацию, передает Kazakhstan Today.

Информации о вероятном присоединении к АО "Tengri Bank" двух АО - AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) и Capital Bank Kazakhstan - размещена на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Tengri Bank проинформировал о созыве совместного общего собрания акционеров трех банков на 31 мая текущего года.

Повестка дня собрания включает вопрос о добровольной реорганизации трех банков в форме присоединения АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" и АО "Capital Bank Kazakhstan" к АО "Tengri Bank".

Также участники собрания определят количественный состав и срок полномочий счетной комиссии совместного общего собрания акционеров трех АО и изберут ее членов.

На этом же собрании планируется утвердить договор о присоединении АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" и АО "Capital Bank Kazakhstan" к АО "Tengri Bank" и утвердить коэффициент обмена акций.

Кроме того, на сайте KASE размещена информация АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", совет директоров которого принял решение о созыве совместного общего собрания акционеров трех указанных АО.

Также Народный банк и Казкоммерцбанк завершили все необходимые технологические работы, в результате которых клиенты Казкоммерцбанка и Народного банка теперь могут обслуживаться во всех филиалах и отделениях Народного банка. Дочерние организации Казкоммерцбанка стали дочерними организациями Народного банка.

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