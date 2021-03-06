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Цены на нефть показали рост после решения ОПЕК+ не увеличивать добычу

05.03.2021 12124

Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today - Цены на нефть показали рост после решения ОПЕК+ не увеличивать добычу, передает Kazakhstan Today.

Нефть начала дорожать после сообщений о том, что участники заседания ОПЕК+ приняли решение не наращивать добычу в апреле, сообщает РИА Новости.

По итогам заседания странами-участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на апрель 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие дальнейшее увеличение добычи в данный период на 20 и 130 тыс. баррелей в сутки, соответственно. Таким образом, обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в апреле составят 1,457 млн баррелей в сутки, или -15% от базового уровня (1,709 млн баррелей в сутки - уровень ноября 2018 года)", - сообщили в Минэнерго.

По данным на 19.03 мск, стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 67,31 доллара за баррель (+5,06%), апрельских фьючерсов на WTI – до 64,34 доллара (+5,08%).

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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