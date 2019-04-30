"Цеснабанк" изменил название

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - 29 апреля 2019 года АО "Цеснабанк" объявил о смене своего названия, передает Kazakhstan Today.

Новое название банка - АО "First Heartland Jysan Bank" с розничным брендом "Jysan Bank" ("Жусан банк" в утвержденной казахской латинице).

"Мы все знаем весенний пряный запах жусана, символизирующий возрождение и обновление Великой Степи. По сути, это запах нашей Родины, который связывает эпохи: прошлое, настоящее и будущее. Название нашего банка, исполненное в новой казахской латинице, олицетворяет наши ценности: идентичность и прогресс", - прокомментировал председатель правления Банка Бекжан Пирматов.

Решение о ребрендинге принято в рамках новой бизнес стратегии банка и в течение 2019 года будут поэтапно изменены элементы наружной рекламы, внедрены новые банковские продукты и другие носители с именем и логотипом Jysan Bank. При этом, клиентам не нужно беспокоиться и вносить какие-либо изменения в документы, связанные с работой с банком, перевыпускать карты и переподписывать договоры.

Мы успешно преодолели транзитный период, полностью оздоровили банк и уже запустили новые кредитные продукты с конкурентными условиями. По состоянию на 1 апреля банк входит в тройку лидеров рынка по доле высоколиквидных активов с суммой более 680 млрд тенге, или 70% от всех активов, а также занимает первое место по размеру созданных резервов на кредитный портфель, что говорит о нашей полной устойчивости", - отметил Б. Пирматов.

Он отметил, что все новые продукты и сервисы банка будут продвигаться с точки зрения инновационности и удобства.

В феврале 2019 года АО "First Heartland Securities", инвестиционное подразделение финансовой холдинговой компании группы автономных организаций образования "Назарбаев Университета", "Назарбаев Интеллектуальные Школы", приобрело 99,5% простых акций АО "Цеснабанк".

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