У банков будут изымать неиспользуемые земли сельхозназначения

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Усилить координацию по распределению социально значимых продуктов питания поручил премьер-министр Алихан Смаилов на сегодняшнем совещании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.





За минувшую неделю в Казахстане зафиксирован рост цен на социально значимые продовольственные товары на 1,7%. С начала года рост цен на СЗПТ составил 9,9%. Больше всего за неделю подорожали: капуста - на 11%, лук - на 9,3%, сахар - на 6,3%, картофель - на 4,7%, морковь - на 3,3%, куриное яйцо - на 1,7%", - сообщает пресс-служба главы правительства.





Максимальный средний рост цен - на 3,5% - был зафиксирован в Алматы и Карагандинской области.





В результате проверок за неделю по стране выявлено 749 нарушений - фактов превышения допустимой розничной надбавки на социально значимые продукты питания. Превышение торговых надбавок на СЗПТ больше всего по сахару - до 40%, подсолнечному маслу - до 35% и по овощам - 25%", - сообщает сайт премьер-министра.





Чтобы не допустить необоснованного роста цен, работа мониторинговых групп расширена с уровня городов республиканского значения и регионов до уровня районов. Также ведется работа по заключению контрактов на поставку ранних овощей. 9 регионов Казахстана уже заключили контракты и выделили деньги на поставку ранней капусты.





Согласно информации Министерства сельского хозяйства, в Республике Казахстан сформированы достаточные запасы СЗПТ, которые по состоянию на 24 марта 2022 года составляют порядка 1,1 млн тонн.





В частности, запасы картофеля составляют 380 тысяч тонн, на хранении находится 32 тысячи тонн капусты. Запасы сахара на сегодняшний день - 34,5 тысячи тонн плюс 30 тысяч тонн сахара-сырца для дальнейшей переработки.





Антимонопольное ведомство сообщило, что проводятся 8 расследований по оптовому поставщику мяса кур (Костанайская область), производителям куриных яиц (Карагандинская, Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области), оптовому поставщику (Актюбинская область), производителям аммиачной селитры (Мангистауская область) и аммофоса (Алматы).





За неделю вынесено одно предостережение компании "ФудМастерТрейд" и 3 уведомления - производителям гречневой крупы ТОО "Grano-PV" и ТОО "Царская каша" в Павлодарской области, а также оптовому поставщику сахара в Алматы - ТОО "СахарПром Казахстана" за ценовый сговор.





В завершение Смаилов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с главами регионов дополнительно проанализировать эффективность и определить приоритетные направления деятельности СЭЗ.















