У казахстанцев появится "цифровой социальный кошелек"

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о целях внедрения "цифрового кошелька", передает Kazakhstan Today.

По словам Бахыта Султанова, цель внедрения "цифрового кошелька" заключается в том, чтобы проследить целевое использование бюджетных ресурсов, выделяемых гражданам на социальную помощь, с одной стороны, и их "возврат" в виде скрытой поддержки отечественным товаропроизводителям, с другой стороны.

То есть цифровой кошелек предназначен для оплаты за социально значимые товары, работы или услуги, которые реализует наш бизнес", - пояснил глава МТИ.

Взаимосвязь он показал на примере:

Механизм НТС (национальная товаропроводящая система) заключается в том, чтобы эффективно и быстро доставить продукцию до покупателя, что называется, "от поля до прилавка", а также сохранить ее. Эффект, который получает при этом потребитель - товар без лишних накруток и в лучшем качестве. А граждане, получающие соцпомощь, смогут через специальную систему безналичного расчета, покупать эти отечественные товары, фактически напрямую отправляя деньги фермерам. Так, стыкуя взаимовыгодный интерес друг к другу- производителя и потребителя, мы замыкаем через НТС своеобразный круг товаро-денежного оборота", - разъяснил Султанов.

Он отметил, что данная работа проводится в рамках цифровых проектов.

Для координации работ по поручению премьер-министра нами создана совместная рабочая группа с министерствами труда, цифровизации, финансов, Национальным банком и общественными организациями финансового сектора", - добавил министр.

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