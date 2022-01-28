Утвержден механизм возмещения ущерба субъектам МСБ

Фото: facebook/Anastasia Romanova
Правила основаны на механизме возмещения ущерба субъектам малого и среднего предпринимательства, одобренного 18 и 24 января 2022 года правительственной комиссией по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах, сообщает пресс-служба МНЭ РК.
В Министерстве национальной экономики просят предпринимателей с пониманием отнестись к объективным сложностям, связанным с беспрецедентными масштабами нанесенного ущерба, отсутствием у большинства субъектов бизнеса необходимых документов, подтверждающих понесенный ими ущерб.
Правительством проводится усиленная работа по скорейшему возмещению ущерба бизнесу с целью восстановления деятельности.
Для возмещения ущерба владелец имущества представляет в региональную комиссию и (или) комиссию фонда "Сила в единстве" посредством электронной платформы InfoKazakhstan.kz заявление, удостоверенное электронной цифровой подписью. Заявления обязаны рассмотреть в течение пяти суток.
К заявлению нужно приложить:
- для индивидуальных предпринимателей - копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, талон индивидуального предпринимателя, а для юридических лиц - копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; документы, подтверждающие право собственности или иное вещное право на имущество, идентификационные документы;
- заявление о том, что имущество не застраховано, или договор страхования. По решению региональной комиссии проводится возмещение ущерба застрахованному имуществу в случае, если согласно условиям договора страхования ущерб в ходе массовых беспорядков, ЧП не является страховым случаем;
- счет-фактуру либо счет на оплату услуг оценочных и иных привлекаемых компаний для определения размера ущерба;
- для поврежденного движимого имущества - смету восстановительного ремонта, калькуляцию затрат;
- для товарно-материальных ценностей - согласие на запрос и получение сведений из органов государственных доходов, операторов фискальных данных о суммах оборота согласно срокам, предусмотренным пунктами 16, 17 и 18 настоящих правил;
- для утраченного оборудования - отчет об обнаружении фактов кражи (хищения), выпущенный аудиторской организацией;
- иные документы, фото- и видеоматериалы, подтверждающие факты повреждения, уничтожения и (или) хищения имущества в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года (в случае наличия).
Основные изменения в правилах касаются расчета суммы возмещения утраченных (похищенных) товарно-материальных ценностей. Он проводится на основании сведений налоговых органов по формуле коэффициент (1,2 для субъектов торговли и иных категорий, 0,5 для субъектов общественного питания), умноженный на сумму оборота или дохода субъекта малого и среднего предпринимательства, разделенную на число месяцев.
В случае, если пострадавший субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован позднее 30 июня 2021 года и не является плательщиком НДС, сумма оборота определяется на основании суточных сведений о поступлениях контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных с даты начала работы субъекта малого и среднего предпринимательства по месту нахождения в момент ЧП.
26 января правительственной комиссией по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах, внесены изменения в механизм возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков.