Утвержден механизм возмещения ущерба субъектам МСБ

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НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В целях выработки объективных подходов к возмещению ущерба субъектов МСБ, понесенного в результате беспорядков в январе, с учетом мнения заинтересованных госорганов и бизнес-сообщества, 27 января приказом министра национальной экономики №7 утверждены правила возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Правила основаны на механизме возмещения ущерба субъектам малого и среднего предпринимательства, одобренного 18 и 24 января 2022 года правительственной комиссией по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах, сообщает пресс-служба МНЭ РК.

В Министерстве национальной экономики просят предпринимателей с пониманием отнестись к объективным сложностям, связанным с беспрецедентными масштабами нанесенного ущерба, отсутствием у большинства субъектов бизнеса необходимых документов, подтверждающих понесенный ими ущерб.

Правительством проводится усиленная работа по скорейшему возмещению ущерба бизнесу с целью восстановления деятельности.

Для возмещения ущерба владелец имущества представляет в региональную комиссию и (или) комиссию фонда "Сила в единстве" посредством электронной платформы InfoKazakhstan.kz заявление, удостоверенное электронной цифровой подписью. Заявления обязаны рассмотреть в течение пяти суток.

К заявлению нужно приложить:





для индивидуальных предпринимателей - копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, талон индивидуального предпринимателя, а для юридических лиц - копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; документы, подтверждающие право собственности или иное вещное право на имущество, идентификационные документы;

заявление о том, что имущество не застраховано, или договор страхования. По решению региональной комиссии проводится возмещение ущерба застрахованному имуществу в случае, если согласно условиям договора страхования ущерб в ходе массовых беспорядков, ЧП не является страховым случаем;

счет-фактуру либо счет на оплату услуг оценочных и иных привлекаемых компаний для определения размера ущерба;

для поврежденного движимого имущества - смету восстановительного ремонта, калькуляцию затрат;

для товарно-материальных ценностей - согласие на запрос и получение сведений из органов государственных доходов, операторов фискальных данных о суммах оборота согласно срокам, предусмотренным пунктами 16, 17 и 18 настоящих правил;

для утраченного оборудования - отчет об обнаружении фактов кражи (хищения), выпущенный аудиторской организацией;

иные документы, фото- и видеоматериалы, подтверждающие факты повреждения, уничтожения и (или) хищения имущества в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года (в случае наличия).

Основные изменения в правилах касаются расчета суммы возмещения утраченных (похищенных) товарно-материальных ценностей. Он проводится на основании сведений налоговых органов по формуле коэффициент (1,2 для субъектов торговли и иных категорий, 0,5 для субъектов общественного питания), умноженный на сумму оборота или дохода субъекта малого и среднего предпринимательства, разделенную на число месяцев.

В случае, если пострадавший субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован позднее 30 июня 2021 года и не является плательщиком НДС, сумма оборота определяется на основании суточных сведений о поступлениях контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных с даты начала работы субъекта малого и среднего предпринимательства по месту нахождения в момент ЧП.