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Утвержден механизм возмещения ущерба субъектам МСБ

27.01.2022, 19:31 11391
Утвержден механизм возмещения ущерба субъектам МСБ
Фото: facebook/Anastasia Romanova
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В целях выработки объективных подходов к возмещению ущерба субъектов МСБ, понесенного в результате беспорядков в январе, с учетом мнения заинтересованных госорганов и бизнес-сообщества, 27 января приказом министра национальной экономики №7 утверждены правила возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Правила основаны на механизме возмещения ущерба субъектам малого и среднего предпринимательства, одобренного 18 и 24 января 2022 года правительственной комиссией по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах, сообщает пресс-служба МНЭ РК.
 
В Министерстве национальной экономики просят предпринимателей с пониманием отнестись к объективным сложностям, связанным с беспрецедентными масштабами нанесенного ущерба, отсутствием у большинства субъектов бизнеса необходимых документов, подтверждающих понесенный ими ущерб.
 
Правительством проводится усиленная работа по скорейшему возмещению ущерба бизнесу с целью восстановления деятельности.
 
Для возмещения ущерба владелец имущества представляет в региональную комиссию и (или) комиссию фонда "Сила в единстве" посредством электронной платформы InfoKazakhstan.kz заявление, удостоверенное электронной цифровой подписью. Заявления обязаны рассмотреть в течение пяти суток.
 
К заявлению нужно приложить:

  • для индивидуальных предпринимателей - копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, талон индивидуального предпринимателя, а для юридических лиц - копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; документы, подтверждающие право собственности или иное вещное право на имущество, идентификационные документы;
  • заявление о том, что имущество не застраховано, или договор страхования. По решению региональной комиссии проводится возмещение ущерба застрахованному имуществу в случае, если согласно условиям договора страхования ущерб в ходе массовых беспорядков, ЧП не является страховым случаем;
  • счет-фактуру либо счет на оплату услуг оценочных и иных привлекаемых компаний для определения размера ущерба;
  • для поврежденного движимого имущества - смету восстановительного ремонта, калькуляцию затрат;
  • для товарно-материальных ценностей - согласие на запрос и получение сведений из органов государственных доходов, операторов фискальных данных о суммах оборота согласно срокам, предусмотренным пунктами 16, 17 и 18 настоящих правил;
  • для утраченного оборудования - отчет об обнаружении фактов кражи (хищения), выпущенный аудиторской организацией;
  • иные документы, фото- и видеоматериалы, подтверждающие факты повреждения, уничтожения и (или) хищения имущества в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года (в случае наличия).
 
Основные изменения в правилах касаются расчета суммы возмещения утраченных (похищенных) товарно-материальных ценностей. Он проводится на основании сведений налоговых органов по формуле коэффициент (1,2 для субъектов торговли и иных категорий, 0,5 для субъектов общественного питания), умноженный на сумму оборота или дохода субъекта малого и среднего предпринимательства, разделенную на число месяцев.
 
В случае, если пострадавший субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован позднее 30 июня 2021 года и не является плательщиком НДС, сумма оборота определяется на основании суточных сведений о поступлениях контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных с даты начала работы субъекта малого и среднего предпринимательства по месту нахождения в момент ЧП.
 
26 января правительственной комиссией по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах, внесены изменения в механизм возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков.
 

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Для расследования фактов мародерства в Алматы привлечены 33 судэксперта

28.01.2022, 10:11 861
АЛМАТЫ. 28 ЯНВАРЯ - В Алматы работают 33 судебных эксперта работают в рамках расследования погромов и случаев мародерства во время январских событий, сообщили в пресс-службе премьер-министра Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы правительства, экспертизу в Алматы осуществляют 19 местных и 14 прикомандированных из других регионов специалистов. Таким образом, отметили в ведомстве, нагрузка на судебных экспертов в пределах нормы, случаев волокиты и просрочек не имеется. 
 
В целом, в Алматы проводится экспертиза по 5 направлениям: строительная, товароведческая, пожаро-техническая, баллистическая и экономическая. 
 
По поручению премьер-министра Алихана Смаилова в целях оперативного расследования Министерством юстиции дополнительно создан резерв из 68 судебных экспертов, большинство из которых специализируются на экономической экспертизе. 
 
С 31 января 2021 года часть специалистов из резерва будет направлена в регион. Остальные будут привлечены к работе по мере назначения судебной экспертизы соответствующими органами. 
 
В пресс-службе добавили, что аналогичная экспертная работа проводится в Шымкенте и Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях.
 

Как осуществляется плата за цифровой майнинг

27.01.2022, 14:50 17761
Как осуществляется плата за цифровой майнинг
Фото: unsplash.com
АКТАУ. 27 ЯНВАРЯ - Согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс в Казахстане с 1 января введена плата за цифровой майнинг. Налоговым периодом для исчисления платы является квартал, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Плательщиками являются лица, осуществляющие цифровой майнинг, плата взимается за фактический объем электрической энергии, потребленной при осуществлении деятельности", - сообщает департамент государственных доходов по Мангистауской области.

 
Как заявили в ведомстве, сумма платы исчисляется исходя из фактических объемов электрической энергии, ставка платы определяется в размере 1 тенге за 1 киловатт-час электроэнергии.
 
Отмечается, что плательщики оплачивают плату по месту осуществления деятельности цифрового майнинга (по месту размещения оборудования для цифрового майнинга). При этом налоговая отчетность по плате за цифровой майнинг Налоговым кодексом не предусмотрена.
 
Порядок уплаты платы регулируется новым параграфом 11 главы 69 Налогового кодекса. Уплата за цифровой майнинг производится в республиканский бюджет на Код бюджетной классификации (КБК) 105 317. Плательщики  уплачивают в бюджет суммы платы ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. К примеру, за первый квартал 2022 года плату нужно оплатить не позднее 20 апреля 2022 года.

Ранее депутат мажилиса Ержан Кудайберген заявил, что на нелегальных майнеров у KEGOC управы нет, они продолжают перегружать энергосистему

Напомним, с 24 по 31 января в РК майнеров отключили от электроэнергии. 

В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших считают, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 18% ответили, что для пополнения бюджета могут работать "белые майнеры". 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 7% ответили "мне все равно".   

Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане, в частности, главной считают покровительство, которое оказывается, в том числе серым схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты.
 

Дочерняя структура "Росатом" проведет модернизацию ТЭЦ в Усть-Каменогорске

27.01.2022, 12:30 18311
Дочерняя структура "Росатом" проведет модернизацию ТЭЦ в Усть-Каменогорске
Фото: uktets.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 27 ЯНВАРЯ - АО "Русатом Сервис" и ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" заключили договор по модернизации ТЭЦ на сумму более $100 млн, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Консорциум ТОО "SVETOCH" (Казахстан)/АО "Русатом Сервис" и ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (входит в группу компаний "Казахстанские коммунальные системы") подписали договор по расширению Усть-Каменогорской ТЭЦ в Республике Казахстан", - сообщили в пресс-службе АО "Русатом Сервис".

 
Сервисный контракт предусматривает масштабную модернизацию - в частности, строительство для ТЭЦ нового котлоагрегата паропроизводительностью 420 тонн в час, замену турбоагрегата с увеличением мощности до 65МВт и внедрение современной системы каталитического восстановления азота (СКВ), сероочистки и пылеочистки, а также работы по модернизации вспомогательных систем "под ключ".
 
В компании проинформировали, что общая стоимость работ по договору составляет более 100 млн долларов США, окончание работ запланировано на конец второго квартала 2025 года. 
 

Приобретение ТОО "SVETOCH", а также заключение первого EPC-контракта стало уверенным шагом на пути к развитию широкомасштабного сотрудничества Росатома с заказчиками Республики Казахстан. Реализация данных мероприятий позволит значительно сократить уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, что еще раз подтверждает приверженность участников проекта целям в области устойчивого развития", - сказал гендиректор "Русатом Сервис" Евгений Сальков.

 
В пресс-службе добавили, что ТОО "SVETOCH" имеет все необходимые лицензии для осуществления строительно-монтажных, проектных и изыскательных работ на территории Казахстана в качестве EPC-подрядчика. Компания поддерживает принцип "единой команды" и открыта к сотрудничеству с предприятиями Росатома на рынке Казахстана в целях реализации масштабных EPC-проектов по направлениям стратегического развития.
 

Питер Гриффитс покинет пост главы Авиационной администрации РК

26.01.2022, 10:33 38941
Питер Гриффитс покинет пост главы Авиационной администрации РК
Фото: caakz.com
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - По собственному желанию с 7 февраля 2022 года прекращаются полномочия в должности генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Питер Гриффитс проработал более двух лет со дня создания АО "Авиационная администрация Казахстана" и внес большой вклад в развитие авиационного регулятора", - рассказали в пресс-службе компании.

 
В компании также добавили, что с 7 февраля 2022 года обязанности генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана" будет временно исполнять Линда Орлэди, являющаяся первым заместителем генерального директора, начальником безопасности полетов с декабря 2019 года.
 

Две трети объема сжиженных бутана и пропана экспортируется из Казахстана на фоне роста цен в секторе

26.01.2022, 10:29 39616
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Две трети объема произведенных в Казахстане сжиженных пропана и бутана экспортируется. Тем временем оптовые цены в секторе выросли на 25% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Объем природного газа, добытого в РК за январь-ноябрь 2021 года, составил 49,1 млрд кубометров - на 2,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Показатель сокращается два года подряд и является самым низким за последние четыре года. Из этих 49,1 млрд кубометров объем природного естественного газа в газообразном состоянии составил 19,5 млрд кубометров, а объем нефтяного попутного газа - 29,6 млрд кубометров", - сообщает Finprom.kz.

 
По данным аналитиков, практически вся добыча природного газа традиционно приходится на Западный Казахстан: Атыраускую (22,5 млрд кубометров), Западно-Казахстанскую (17,6 млрд кубометров), Актюбинскую (5,2 млрд кубометров) и Мангистаускую (2,6 млрд кубометров) области.
 
В сегменте переработки за январь-ноябрь 2021 года в Казахстане произвели почти 2,4 млн тонн сжиженных пропана и бутана - на 0,5% больше по сравнению с январем-ноябрем 2020. Рост объема производства пропана и бутана продолжается шестой год подряд.
 
Более половины объема производства было сосредоточено в Атырауской области (1,4 млн тонн). Значительные объемы также пришлись на Актюбинскую (541,9 тыс. тонн), Павлодарскую (113,3 тыс. тонн) области и Шымкент.
 

На экспорт за январь-октябрь 2021 года было отправлено почти 1,5 млн тонн сжиженных пропана и бутана, что составило 68,8% от объеёма производства за соответствующий период. Это на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года", - уточняют аналитики.

 
По их словам, доля реализации сжиженных пропана и бутана на внутреннем рынке за год выросла с 24,5% до 31,2% от общего объема ресурсов и составила 676,8 тыс. тонн (рост за год на 29,3%).
 
Импортировали же в Казахстан за соответствующий период всего 40,1 тонны пропана и бутана - на 38,4% меньше, чем годом ранее.
 

Оптовые цены на сжиженные пропан и бутан, произведенные в стране и предназначенные в числе прочего для розничной реализации на внутреннем рынке, за январь-декабрь 2021 года выросли на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020, хотя до этого два года подряд цены снижались: на 6,7% в 2020 году и на 2,7% в 2019", - говорится в материале.

 
Напомним, в Казахстане до 1 июля 2022 года вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, в том числе на газо- и электроснабжение. 
 

Правительство внесло изменения в механизм возмещения ущерба субъектам МСБ

26.01.2022, 09:17 41421
Правительство внесло изменения в механизм возмещения ущерба субъектам МСБ
Фото: ©Мадина Аимбетова
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Правительством внесены изменения в механизм возмещения ущерба субъектам МСБ. Правительственной комиссией по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах, внесены изменения в механизм возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, комиссией совместно с НПП "Атамекен" были проанализированы итоги первичного рассмотрения заявок региональной комиссией Алматы. 
 
В ходе анализа была выявлена необходимость в дополнительных корректировках. В частности: 
 
  • скорректирован порядок расчета по среднемесячному обороту при наличии у субъекта бизнеса нескольких объектов;  
  • пересмотрен расчет при разнице между суммой ущерба и среднемесячным оборотом;  
  • при расчете по среднемесячному обороту будут учитываться фактически отработанные месяцы 2021 года;  
  • возмещение ущерба по ломбардам и обменным пунктам будет осуществляться только на основании судебной экспертизы;  
  • уточнен порядок проведения выплат за услуги оценочных компаний. 
 
В целях максимально возможного учета и возмещения нанесенного ущерба акиматам регионов переданы полномочия по рассмотрению заявок физических лиц, имуществу которых нанесен ущерб в ходе массовых беспорядков. 
 
Кроме того, правительством дополнительно прорабатываются меры государственной поддержки субъектов крупного предпринимательства. 
 

Просим предпринимателей с пониманием относиться к объективным сложностям, связанным с беспрецедентными масштабами нанесенного ущерба, отсутствием у большинства субъектов бизнеса необходимых документов, невозможностью определения усредненного ущерба. Цель правительства - скорейшее возмещение ущерба для восстановления деятельности предпринимателей", - отметили в пресс-службе.


Напомним, по данным НПП "Атамекен", в девяти регионах страны выявлен 1861 пострадавший субъект бизнеса, которые расположены в 2266 объектах, из них в Алматы - 1602 субъекта, расположенных в 1969 объектах. Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля - 1663; общепит - 68; финсектор - 88; логистика - 36; СМИ - 6. По данным нацпалаты, приблизительная сумма ущерба составляет порядка 95 млрд тенге.
 

Марабаев покинул пост зампредседателя КазМунайГаза

25.01.2022, 17:52 58016
Марабаев покинул пост зампредседателя КазМунайГаза
Фото: kmg.kz
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Заместитель председателя правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Жакып Марабаев покинул свой пост, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В связи с окончанием срока действия трудового договора Жакып Марабаев покидает должность заместителя председателя правления по разведке и добыче АО НК "КазМунайГаз", - сообщили в пресс-службе компании. 

 
Жакып Марабаев является потомственным нефтяником. На протяжении 40 лет он работал на ответственных должностях в нефтегазовой отрасли. 
 
В разные годы занимал должности генерального директора АО "Казахстан Каспий Шельф", вице-президента ЗАО НК "КазахОйл", вице-президента АО "КазТрансОйл", генерального директора АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", заместителя управляющего директора North Caspian Operating Company.
 
Пост заместителя председателя КазМунайГаза Марабаев занимал с февраля 2019 года.
 

Токаев заявил о борьбе с коррупцией на границе с КНР

25.01.2022, 17:39 58451
Токаев заявил о борьбе с коррупцией на границе с КНР
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - На таможенной границе с Китаем ведется активная работа по устранению барьеров и коррупционных проявлений. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня в ходе саммита "Центральная Азия - КНР", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы начали решительную работу по наведению порядка на таможенной границе, в том числе ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса. Уверен, результаты борьбы с такими противоправными действиями не за горами", - сообщил президент РК. 

 
При этом он отметил, что импорт в Казахстан и транзит в третьи страны не пострадают вследствие проводимых мероприятий. Соответствующее поручение дано правительству и правоохранительным органам.
 
Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что со стороны РК принимаются усилия по дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества с Китаем. Эта задача предполагает диверсификацию структуры товарооборота, устранение барьеров, наведение порядка в таможенных делах и внедрение инновационных решений. 
 

Казахстан в состоянии нарастить экспортные поставки в Китай по 135 позициям, в том числе органической сельхозпродукции и продовольствия на более чем $1 млрд", - сказал президент.

 
Кроме того, по его словам, необходимо продолжить диверсификацию транзитно-транспортных маршрутов и внедрение интегрированных логистических решений, в том числе через запуск новых сухопутных коридоров. 
 

Со своей стороны Казахстан до 2025 года планирует инвестировать на эти цели $20 млрд. Это, безусловно, расширит транзитные потоки из Китая, а также удовлетворит растущие потребности стран региона. По оценке Всемирного банка, развитие транспортных коммуникаций в Центральной Азии может обеспечить рост валового внутреннего продукта пяти государств на уровне 15%", - заключил глава государства.


 

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