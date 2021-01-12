В 2021 году в Казахстан могут приехать на работу 255 тыс. иностранцев

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов подписал приказ 31 декабря 2020 о распределении квоты на привлечение иностранной рабочей силы, передает Kazakhstan Today.

Распределить квоту на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2021 год между областями, городами республиканского значения, столицы: по категориям иностранных и сезонных работников согласно приложению 1 к настоящему приказу; на привлечение трудовых иммигрантов согласно приложению 2 к настоящему приказу", - говорится в приказе .

Согласно приложениям к документу, в 2021 году для работы в Казахстане планируется привлечь 255 тыс. иностранцев. Наибольшая квота (40 тыс.) выделена Алматинской области. По 35 тыс. трудовых мигрантов смогут приехать для работы в Алматы и Атырауской области, 30 тыс. - в Мангистаускую область. По 25 тыс. трудовых мигрантов разрешили принять Нур-Султану и Туркестанской области, 20 тыс. - Шымкенту. Наименьшая квота, по 2 тыс. иностранных работников, досталась Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областям.

Приказ вводится в действие с 19 января 2021 года.

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