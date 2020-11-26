В 2021 году в Казахстане не ожидается рост тарифов на комуслуги для населения

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Председатель комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Асан Дарбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил, что в 2021 году для населения роста тарифов на коммунальные услуги не ожидается, передает Kazakhstan Today.

По его словам, тарифы в Казахстане одни из низких среди стран СНГ и Европы. К примеру, стоимость электрической энергии составляет 0,023 евро за 1 кВт-ч, что ниже по сравнению с другими государствами-членами ЕАЭС, такими как Армения (0,079), Россия (0,063) и Беларусь (0,054). Аналогичные показатели по водоснабжению, теплу и природному газу.

Особое внимание уделяется контролю исполнения инвестиционных программ. Неисполнение субъектом определённых обязательств, к примеру, по модернизации и развитию, которые субъект взял на себя при получении тарифа, влечёт со стороны КРЕМ введение компенсирующего тарифа, то есть возврат потребителям неосвоенных средств", - объяснил Дарбаев.

По результатам проведённого анализа тарифных смет и инвестиционных программ субъектов за прошлый год выявлены неисполнения ими обязательств. Поэтому во всех регионах страны утверждены временные компенсирующие тарифы более 300 субъектам на общую сумму 12,4 млрд тенге. Из них за неисполнение тарифной сметы - 9,08 млрд тенге, инвестиционных программ - 3,34 млрд тенге. Это повлияло на снижение тарифов в 12 регионах.

Ежегодно возвращаются переплаченные деньги за тепло с учётом фактической температуры наружного воздуха в отопительный период. По итогам прошедшего отопительного сезона потребителям возвращены денежные суммы в размере около 737 млн тенге", - отметил Асан Дарбаев.

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