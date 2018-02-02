Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы премьер-министр Казахстан Бакытжан Сагинтаев примет участие в международном форуме ЕАЭС "Цифровая повестка дня в эпоху глобализации" и заседании Евразийского межправительственного совета, передает Kazakhstan Today.

На мероприятии будут обсуждены актуальные вопросы развития инноваций и технологического предпринимательства, базовые интеграционные проекты, цифровизация промышленности и цифровая трансформация сельского хозяйства в ЕАЭС. В работе форума примут участие премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, а также официальные делегации Азербайджана и Таджикистана, сообщает портал премьер-министра РК.

Во второй половине дня Сагинтаев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах. В мероприятии предполагается участие премьер-министров Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии.

В узком составе планируется рассмотрение вопросов цифровой повестки, а также обязательств стран-участниц в рамках функционирования внутреннего рынка.

На заседании в расширенном составе участники обсудят макроэкономическую ситуацию и состояние взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС, рассмотрят совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, промышленной отрасли и вопросы пенсионного обеспечения трудящихся государств-членов ЕАЭС.

По итогам заседания планируется принятие ряда документов.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудника аппарата российского кабмина, "традиционно особое внимание на заседании будет уделено развитию отраслевых направлений интеграции. Стороны наметят направления сотрудничества в агропромышленном комплексе, рассмотрят ряд вопросов, связанных с соблюдением правил конкуренции на трансграничном рынке, обсудят тематику пенсионного обеспечения трудящихся государств-членов".

По данным источника, также планируется проанализировать макроэкономическую ситуацию в государствах-членах союза и состояние взаимной торговли между ними.

Главы правительств намерены подписать Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, а также утвердить Положение о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере.

В правительстве РФ отмечают, что "благодаря слаженной работе на площадке союза во всех государствах-членах ЕАЭС отмечен рост экономики". Так, в 2017 прирост ВВП составил 1,8%, промышленного и сельскохозяйственного производства - 2,5% и 2,7% соответственно, взаимной торговли - на 26,7%, экспорт на внешние рынки - на 24,7%.

"Важно, что драйвером экономического роста выступает преимущественно увеличение производительности труда. Эта тенденция - общая для всех стран союза и особенно явно она проявилась в сельском хозяйстве", - подчеркивают в кабмине.

Среди успехов в работе ЕАЭС специалисты называют начало действия с 1 января 2018 Таможенного кодекса, который обеспечит качественно новый уровень таможенного регулирования.

Ведется активная работа над формированием в союзе единого рынка услуг, который уже де-юре функционирует в 43 секторах. "Это позволит создавать новые рабочие места, а также снижать цены и тарифы. Начата реализация 20 планов либерализации в разных областях, итогом которой будет расширение единого рынка услуг до 60%", - сообщил представитель российского кабмина.

Он обратил внимание и на либерализацию рынка труда ЕАЭС. "Для формирования у трудящихся мигрантов из стран ЕАЭС своих пенсионных прав в период работы в другом государстве-члене разработан проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся. Его цель - формирование и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и для граждан государства трудоустройства. Подписание документа запланировано в этом году", - сказал собеседник ТАСС.

Среди направлений взаимодействия он выделил завершение в 2017 году формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий, которые, по оценке экспертов, "стали более прозрачными", благодаря чему "ожидается снижение цен на медицинские товары для потребителя и искоренения контрафактной продукции".

В 2018 году в органах союза, включая Межправительственный совет, председательствует Россия. В 2019 году председательство перейдет к Армении.

Предстоящее заседание Евразийского межправительственного совета станет первым в текущем году. В 2017 году подобные мероприятия прошли в Бишкеке (Кыргызстан), Казани (Российская Федерация), Астане (Казахстан) и Ереване (Армения).

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