В Алматы до конца года в рамках госпрограммы "Нурлы жер" будет выдано более 1000 квартир для работающей молодежи

Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - До конца 2019 года в рамках госпрограммы "Нурлы жер" будет выдано 1020 квартир для работающей молодежи, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"До конца текущего года в рамках госпрограммы "Нурлы жер" будет выдано 1020 квартир для работающей молодежи. Начиная с 2020 года продолжим реализацию своей городской программы "Алматы жастары" и доведем выделение квартир до 1000 в год", - сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на встрече с молодежью в КазНУ имени аль-Фараби.

В скором времени начнется прием заявлений в рамках Государственной программы жилищного строительства "Нурлы жер" по направлению "Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи". Жилье по программе предоставляется на срок в 5 лет в черте города.

Аким сообщил, что почти половина бюджета города расходуется на социальную сферу. Это порядка 204 млрд тенге от всего реально располагаемого бюджета города объемом порядка 490 млрд тенге.

Городской бюджет субсидирует значительную часть расходов горожан, и вас в том числе, на общественный транспорт и коммунальные услуги. На субсидирование более 10-ти категорий жителей города направлено порядка 68 млрд тенге. Это инвалиды I, II, III группы, школьники, студенты, пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи, ветераны ВОВ, афганцы и другие социальные группы", - сказал Сагинтаев.

Кроме того, он напомнил, что для многодетных семей успешно реализуется городская программа "Бакытты отбасы", на которую с местного бюджета направлено порядка 7,4 млрд тенге, с безвозмездной выдачей сертификатов на первоначальный взнос и льготными условиями кредитования – 2% годовых.

Другая важная долгосрочная цель – создать "безбарьерную" среду, обеспечить 100%-ную доступность городской инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Помощь попавшим в сложную ситуацию – это очень благородная задача. Я призываю вас активнее участвовать в волонтерских движениях, своим примером делать наш город добрым, отзывчивым и прогрессивным", - обратился к молодежи аким.

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