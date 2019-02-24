В ЕЭК заявили об устранении ряда барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС

Москва. 13 февраля. Kazakhstan Today - В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявили об устранении ряда барьеров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает Kazakhstan Today.

В IV квартале 2018 года наметилась положительная динамика в устранении барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Об этом свидетельствует отчет о ходе работы по устранению барьеров в торговле, рассмотренный на заседании Коллегии ЕЭК", - сообщили в пресс-службе Комиссии.

По информации ЕЭК, за три последних месяца минувшего года страны Союза устранили пять барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. По экспертным оценкам, общий объем сокращения издержек для бизнеса в связи с устранением этих препятствий составляет до 350 млн рублей.

Вместе с тем коллегия ЕЭК рекомендовала странам Союза применять Руководство по выбору тестов и критериев приемлемости для составления спецификаций на лекарственное растительное сырье, растительные фармацевтические субстанции (препараты на основе лекарственного растительного сырья) и лекарственные растительные препараты. Руководство содержит рекомендации по выбору показателей качества для лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов.

Документ позволит обеспечить единые подходы в государствах-членах к оценке качества растительных лекарственных препаратов, исключить введение в спецификации излишних (дополнительных, дублирующих, а также неинформативных) тестов и, как следствие, нецелесообразные траты ресурсов со стороны производителей препаратов и уполномоченных органов (экспертных организаций). Для экспортно-ориентированной продукции будет обеспечена преемственность выбранных тестов и критериев для использования спецификаций в третьих странах", - пояснили в пресс-службе.

Также сообщается, что Коллегия ЕЭК приняла решения о классификации отдельных видов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС. Оборудование, входящее в состав линии для изготовления мороженого: экструдер для мороженого и палочковбиватель, скороморозильный туннель для закаливания мороженого, оснащенный испарителями (без холодильной установки), а также система глазирования мороженого и упаковочный автомат - классифицируется в субпозиции 8438 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.

Мотоблок (мотокультиватор) с возможностью крепления навесного и (или) прицепного оборудования, предназначенный для буксировки и (или) толкания, а кроме того, обработки почвы классифицируется в субпозиции 8701 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии - Тигран Саркисян.

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