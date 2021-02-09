В ЕНПФ рассказали о порядке уплаты ИПН при изъятии пенсионных накоплений

Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - В ЕНПФ рассказали о порядке уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) при изъятии пенсионных накоплений на цели улучшения жилищных условий и/или оплаты лечения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Sputnik Казахстан , в пенсионные взносы при поступлении на индивидуальный пенсионный счет вкладчика не облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН). Пенсионные накопления подлежат налогообложению при выплате.

В целях определения порядка налогообложения сумм единовременных пенсионных выплат Налоговый кодекс дополнен статьей 351-1 "Особенности исчисления, удержания и уплаты индивидуального подоходного налога с единовременной пенсионной выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении".

Согласно Налоговому кодексу, ЕНПФ, как налоговый агент, производит исчисление ИПН при переводе единовременной пенсионной выплаты, рассчитанной в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении", на банковский счет получателя и (или) уполномоченного оператора. ИПН исчисляется путем применения ставок, установленных статьей 320 Налогового кодекса (10%), к сумме единовременной пенсионной выплаты.

ЕНПФ производит удержание и перечисление суммы ИПН в государственный бюджет согласно пункту 2 статьи 351-1 Налогового кодекса по одному из следующих двух способов, выбранному вкладчиком:

- единовременно, не позднее дня осуществления единовременной пенсионной выплаты в порядке, предусмотренном статьей 351 Налогового кодекса;

- ежемесячно равными долями в течение не более шестнадцати лет при выходе на пенсию (по установленному ЕНПФ графику для пенсионных выплат).

Решение вкладчика по выбору способа уплаты ИПН должно быть отражено в его заявлении, которое подано уполномоченному оператору.

При подаче заявления вкладчиком об удержании ИПН единовременно ЕНПФ при осуществлении единовременной пенсионной выплаты будет удерживать ИПН сразу с суммы единовременной пенсионной выплаты.

Пример:

- сумма пенсионных накоплений на ИПС вкладчика = 8 500 000 тенге;

- порог минимальной достаточности пенсионных накоплений = 3 500 000 тенге;

- сумма, доступная к единовременной пенсионной выплате, = 8 500 000 - 3 500 000 = 5 000 000 тенге;

- начисленный доход в виде единовременной пенсионной выплаты = 5 000 000 тенге;

- сумма ИПН к удержанию и перечислению в бюджет = 5 000 000*10%= 500 000 тенге;

- сумма дохода в виде единовременной пенсионной выплаты, за вычетом удержанного ИПН у источника выплаты, = 5 000 000 - 500 000 = 4 500 000 тенге.

При подаче заявления вкладчиком об удержании ИПН ежемесячно равными долями ЕНПФ при осуществлении единовременной пенсионной выплаты будет исчислять сумму ИПН без удержания и перечисления в государственный бюджет. Удержание и перечисление исчисленного ИПН будет осуществляться при достижении физическим лицом пенсионного возраста равными долями в течение не более шестнадцати лет по установленному ЕНПФ графику для пенсионных выплат.

Пример:

- сумма пенсионных накоплений на ИПС вкладчика = 8 500 000 тенге;

- порог минимальной достаточности пенсионных накоплений = 3 500 000 тенге;

- начисленный доход в виде единовременной пенсионной выплаты = 5 000 000 тенге;

- сумма исчисленного ИПН = 5 000 000 * 10%= 500 000 тенге;

- сумма дохода в виде единовременной пенсионной выплаты без удержания ИПН у источника выплаты = 5 000 000 тенге.

Если вкладчик решает выбрать первый способ - оплатить ИПН сразу в полном объеме, то он должен указать в заявлении сумму, запрашиваемую для изъятия, за вычетом ИПН в размере 10%. Если вкладчик решает выбрать второй способ - воспользоваться отсрочкой по уплате ИПН, то ему необходимо указать в заявлении сумму, запрашиваемую для изъятия, без вычета ИПН.

Обе суммы уже указаны в выписке, предоставляемой ЕНПФ вкладчику, для его удобства и самостоятельного выбора. Указанная вкладчиком сумма, запрашиваемая к изъятию, поступит из ЕНПФ на его специальный счет, открытый у уполномоченного оператора.

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