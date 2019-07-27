В госбюджет за первое полугодие поступило 4 трлн тенге налогов

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - 4 трлн тенге налогов поступило в государственный бюджет Казахстана за первое полугодие 2019 года, передает Kazakhstan Today.

План по доходам в государственный бюджет за первое полугодие исполнен на 102,6%, в республиканский бюджет - на 101% и местные бюджеты - на 107,5%, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В государственный бюджет при плане 4126,0 млрд тенге фактически поступило 4234 млрд тенге с перевыполнением на 108 млрд тенге, в том числе: в республиканский бюджет при плане 3094 млрд тенге поступило 3124 млрд тенге, с перевыполнением на 31 млрд тенге; в местные бюджеты при плане 1032 млрд тенге поступило 1109 млрд тенге, с перевыполнением на 77 млрд тенге. Более того, по дополнительным поступлениям налогов и таможенных платежей в бюджет за счет налогового и таможенного администрирования план исполнен на 162%. При плановом задании 213,5 млрд тенге фактическое поступление составило 345,8 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе по итогам коллегии ведомства.

Наилучшие показатели по исполнению полугодового плана достигли департаменты государственных доходов по Атырауской (106,7%), Актюбинской (105,6%) и Мангистауской (104,9%) областям.

Отмечается, что за первое полугодие текущего года эффективность применения Системы управления рисками при осуществлении налогового контроля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 19,2%. Эффективность таможенных досмотров, назначенных Системой управления рисками, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 3,5 раза.

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