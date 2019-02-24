В Карагандинской области создадут региональную микрокредитную организацию

Караганда. 11 октября. Kazakhstan Today - Региональную микрокредитную организацию планируют создать в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.





Как ожидается, новая организация поможет развивать массовое предпринимательство в районах. Сельчане, не имеющие ликвидного залогового имущества, смогут получать кредиты на открытие своего дела, сообщили в пресс-службе акима области.





По информации пресс-службы, на минувшей неделе главе региона было доложено о проблемах реализации президентской программы развития массового предпринимательства. Дело в том, что кредитная политика банков не позволяет выдавать займы большинству сельских предпринимателей, поскольку те не имеют ликвидной залоговой недвижимости. В частности, остро эта проблема стоит в Каражале и Жайреме. О том, как власти планируют её решать, глава региона рассказал в своём отчёте перед депутатами областного маслихата.





"Я был в Каражале, говорил с предпринимателями. Действительно, там эта проблема стоит остро: из 40 заявок на кредиты одобрили лишь одну. Мы сейчас ведём переговоры с банкирами, с представителями фонда "Даму". Хотим создать региональную микрокредитную организацию, для того чтобы дать возможность сельчанам участвовать в программе развития массового предпринимательства", - сказал Ерлан Кошанов.





Глава региона также проинформировал, что в области уже подписан протокол по исполнению поручений главы государства, озвученных в ходе его визита в регион в сентябре этого года. Среди них - строительство третьего тепловывода в Караганде, 50-метрового бассейна, Дворца школьников. В Темиртау - это решение вопросов теплоснабжения, строительство поликлиники.





Также сейчас администрация области приступила к разработке протокола по исполнению поручений, озвученных в ходе послания главы государства.





Ерлан Кошанов проинформировал и о развитии промышленности в регионе. "За 8 месяцев текущего года произведено продукции на 1,7 трлн тенге. В частности, на "АрселорМиттал Темиртау" впервые за последние 10 лет производство стали превысило 4 млн тонн. "Казахмыс" ежегодно производит свыше 300 тыс. тонн меди. Ещё одним гигантом должен стать Жайремский ГОК. В этом году транснациональная компания "Глинкор" и "Казцинк" приступили к строительству обогатительной фабрики стоимостью 100 млрд тенге, где будут применены все последние разработки горных комбинатов. Это также позволит создать более 300 новых рабочих мест, - отметил глава региона.





Говоря о развитии малого и среднего бизнеса Ерлан Кошанов отметил, что только по программе "Дорожная карта бизнеса" в текущем году одобрено 72 проекта на более 7 млрд тенге и создано около 3,5 тыс. новых рабочих мест.





В агропромышленный комплекс в этом году привлечено 8,7 млрд тенге инвестиций. Общий объём сельскохозяйственной продукции составил 271 млрд тенге.





По информации пресс-службы, аким области уделил внимание развитию дорожной инфраструктуры. Выделено 45 млрд тенге для ремонта более 1200 километров дорог. В этом году закончат ремонт на участках автодорог Караганда - Жезказган, Караганда - Каркаралинск и Караганда - Баянаул. Только на внутрипоселковые и местные дороги было выделено 20 млрд тенге.





Отчитался глава региона и по вопросу строительства жилья. В этом году планируется сдать 379 тысяч квадратных метров нового жилья. С начала года уже введены 245 тысяч квадратных метров, в их числе 1707 квартир по всем государственным программам.





Кроме того, в этом году в Караганде откроются две поликлиники, в начале следующего приступят к строительству ещё трёх.





В сфере образования основным вопросом нынешнего года стало решение проблемы загруженности школ и их ремонта. На ремонтные работы в учреждениях образования в этом году из областного бюджета выделили более 6 млрд тенге, заключили в пресс-службе.





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