В Карагандинской области организации образования обеспечивают компьютерной техникой

Караганда. 22 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области проводится работа по обеспечению компьютерной техникой организаций образования для организации дистанционного образования, передает Kazakhstan Today.

Из резерва правительства РК на эти цели было выделено 4 млрд 345 млн 314 тыс. 927 тенге. На эти деньги в области приобрели 28 058 единиц компьютерной техники (из них: компьютеров - 2 920, ноутбуков - 21 355, планшетов - 3783), сообщили в акимате области.

Для обеспечения прозрачности закупки компьютерной техники приказом управления образования была создана рабочая группа, в которую вошли представители управления образования, департамента агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Карагандинской области, палаты предпринимателей Карагандинской области, управления госзакупок Карагандинской области, управления цифровизации акимата Карагандинской области (всего 13 человек).

Поступило 13 коммерческих предложений (АО "Логиком", АО "Kcell", АО "Завод имени С. М. Кирова", ТОО "Базисный магазин", ТОО "АТЕКО", ТОО "Best Buy 01", ТД "ПлюсМикро", ТОО "Corvus Technologies", ТОО "КазИнтерСервис - Астана", ТОО "Azimut Solutions", ТОО "ЮБА и К", ТОО "Компания "Эврика", ТОО "LABORTECH INTERNATIONAL"). Состоялось заседание рабочей группы, на котором были заслушаны все представители потенциальных поставщиков поступивших 13 коммерческих предложений. Решением рабочей группы по обеспечению компьютерной техникой организаций образования Карагандинской области определены поставщики", - проинформировали в акимате.

Таким образом, АО "Логиком" поставит 2920 компьютеров на общую сумму 462 236 000 тенге (цена за одну единицу - 158 300 тенге). ТОО "КазИнтерСервис-Астана" поставит 21 355 единиц ноутбуков на общую сумму 3 437 941 450 тенге (цена за единицу - 160 990 тенге) и 3 783 планшетов на общую сумму 298 857 000 тенге (цена за одну единицу - 79 000 тенге). Оплата за оборудование будет произведена после поставки и приёмки товара.

В настоящее время уже доставлены 660 компьютеров, которые распределены по регионам. Кроме того, ТОО "Корпорация "Казахмыс" и крестьянским хозяйством Осакаровского района оказана спонсорская помощь в виде 972 компьютеров.

За счёт средств местного бюджета запланировано приобретение 1839 единиц компьютерной техники на 329 млн тенге. Поставка компьютерной техники ожидается в конце сентября.

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