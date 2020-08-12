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В Карагандинской области промышленные предприятия произвели продукции на сумму более 1,5 трлн тенге

11.08.2020, 15:32 6265
В Карагандинской области промышленные предприятия произвели продукции на сумму более 1,5 трлн тенге
Караганда. 11 августа. Kazakhstan Today - В Карагандинской области производство промышленной продукции превысило 1,5 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.
 

В Карагандинской области продолжается рост в промышленности. Положительная динамика сохраняется и по другим экономическим показателям. За семь месяцев 2020 года промышленные предприятия региона произвели продукции на сумму более 1,5 трлн тенге", - сообщили в акимате региона.

 
О предварительных итогах социально-экономического развития области за отчётный период доложил на аппаратном совещании в режиме онлайн руководитель Управления экономики Азамат Муканов.
 

Индекс физического объёма промышленной продукции прогнозируется с увеличением на уровне 3,7%. Объём составил 1 трлн 583,9 млрд тенге. В обрабатывающей промышленности ожидаемый рост - 4,3%, в горнодобывающей - 5,5%", - сообщил он.

 
В области увеличилась добыча угля, железной и медной руды, цинковых концентратов. Производство плоского проката выросло на 15,1%, меди рафинированной - на 9,4%.
 
Инвестиции в основной капитал ожидаются в объёме 373,4 млрд тенге.
 
Идёт подъём в строительной отрасли. Рост прогнозируется на уровне 9% с объёмом более 184 млрд тенге. Введено 237,4 тыс. квадратных метров жилья - на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
В области увеличилось производство животноводческой продукции. В целом по сельскому хозяйству рост составляет порядка 2,5%.
 
На 2020 год запланирован 3-процентный рост экономики области. Инвестиции должны составить порядка 830 млрд тенге с увеличением на 2,3%.
 
Аким области Женис Касымбек дал поручения по сохранению положительной динамики.
 

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