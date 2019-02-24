В Карагандинской области стали больше ремонтировать дороги местного значения

Караганда. 22 февраля. Kazakhstan Today - В Караганде в скором будущем обещают привести в порядок все дворы, в области взялись за ремонт дорог местного значения, передает Kazakhstan Today.

Недавно глава государства отметил, что дорога признаётся жителями только тогда, когда доходит до их дома. Первое, что мы видим, выходя из дома, это двор. Только в областном центре 300 дворов находились в плачевном состоянии. В прошлом году, как и обещали, отремонтировали 100 дворов, ещё 200 благоустроим в ближайшие два года. В общем по области в 2018 году мы благоустроили 250 дворовых территорий. Также в прошлом году мы в два раза больше отремонтировали дорог местного значения - 800 километров против 370", - доложил глава региона Ерлан Кошанов на отчётной встрече с населением.

По его словам, в целом по области было отремонтировано более 1200 километров автомобильных дорог - в полтора раза больше, чем в 2017 году. Свыше 2 500 человек получили работу благодаря этим проектам.

Продолжается реконструкция транспортного коридора "Центр - Юг". В текущем году обеспечен проезд по автобану участка Темиртау - Караганда. Весной начнётся строительство 4-полосного автобана Караганда - Балхаш", - сказал Ерлан Кошанов.

Он сообщил, что в этом году планируется открытие Карагандинской объездной дороги. Стоимость этого проекта составила 35 млрд тенге. Новая дорога позволит разгрузить транспортные потоки и улучшить экологию (в сутки через Караганду проезжает до 22 тысяч транзитных машин).

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